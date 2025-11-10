Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РИЗНЫК: «Франция? Надо не бояться играть, проявлять характер и самоотдачу»
Чемпионат мира
10 ноября 2025, 23:07 | Обновлено 10 ноября 2025, 23:23
68
0

Вратарь сборной Украины поделился мыслями перед матчами квалификации ЧМ

Профутбол. Дмитрий Ризнык

Вратарь Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился мыслями перед матчами квалификации ЧМ-2026 против Франции и Исландии:

– Конечно, есть ответственность. Сейчас переключаемся с клубных дел на национальные, поэтому нужно ехать и полностью отдавать себя игре за сборную на все 100%.

– Вы играли с Францией и Исландией – трудные соперники. Как, по твоему мнению, должен выглядеть рецепт успеха для сборной Украины?

– Прежде всего, не бояться играть, проявлять характер и самоотдачу.

– В Польше будет 100% большая поддержка, а матч с Исландией будет очень напряженным. Как оцениваешь Исландию как соперника? Первый матч с ними для нас был успешным, но сейчас будет совсем другая игра.

– Исландия – очень хорошая, сбалансированная команда, много топовых игроков, которые выступают в сильных клубах и играют ведущие роли, поэтому с ними будет тяжело. Но в Варшаве будет много наших болельщиков, и это для нас большой плюс – можно сказать, еще один игрок на поле.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
