РИЗНЫК: «Франция? Надо не бояться играть, проявлять характер и самоотдачу»

Вратарь Шахтера и сборной Украины Дмитрий Ризнык поделился мыслями перед матчами квалификации ЧМ-2026 против Франции и Исландии:

– Конечно, есть ответственность. Сейчас переключаемся с клубных дел на национальные, поэтому нужно ехать и полностью отдавать себя игре за сборную на все 100%.

– Вы играли с Францией и Исландией – трудные соперники. Как, по твоему мнению, должен выглядеть рецепт успеха для сборной Украины?

– Прежде всего, не бояться играть, проявлять характер и самоотдачу.

– В Польше будет 100% большая поддержка, а матч с Исландией будет очень напряженным. Как оцениваешь Исландию как соперника? Первый матч с ними для нас был успешным, но сейчас будет совсем другая игра.

– Исландия – очень хорошая, сбалансированная команда, много топовых игроков, которые выступают в сильных клубах и играют ведущие роли, поэтому с ними будет тяжело. Но в Варшаве будет много наших болельщиков, и это для нас большой плюс – можно сказать, еще один игрок на поле.