«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену
Илья выдал неубедительную игру против Лиона
Журналисты французского издания Foot01 прокомментировали игру украинского центрального защитника парижского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (3:2):
«Столкнувшись со скоростью и техникой игрока «Лиона» Морейры, Илья Забарный испытал трудности, и украинский игрок провел ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь продемонстрировал свои ограничения».
Ранее об Илье Забарном высказался известный французский журналист Даниэль Риоло.
