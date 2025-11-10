«Ужасный вечер». Забарного раскритиковали во Франции, вспомнив его цену

Журналисты французского издания Foot01 прокомментировали игру украинского центрального защитника парижского «Пари Сен-Жермен» Ильи Забарного в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (3:2):

«Столкнувшись со скоростью и техникой игрока «Лиона» Морейры, Илья Забарный испытал трудности, и украинский игрок провел ужасный вечер. 63-миллионный трансфер «ПСЖ» вновь продемонстрировал свои ограничения».

Ранее об Илье Забарном высказался известный французский журналист Даниэль Риоло.