В дополнение к Куртуа. Реал потерял еще одну звезду из-за травмы

Мадридский «Реал» официально объявил о травме уругвайского полузащитника Федерико Вальверде.

27-летнему футболисту диагностировали повреждение полуперепончатой мышцы правого бедра, от которого он должен успеть восстановиться к следующему матчу королевского клуба против «Эльче». Встреча должна состояться 23 ноября.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее «Реал» официально сообщил о травме вратаря Тибо Куртуа.