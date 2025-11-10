В дополнение к Куртуа. Реал потерял еще одну звезду из-за травмы

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
10 ноября 2025, 21:53 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:54
Федерико Вальверде получил повреждение полуперепончатой мышцы правого бедра

ФК Реал Мадрид. Федерико Вальверде

Мадридский «Реал» официально объявил о травме уругвайского полузащитника Федерико Вальверде.

27-летнему футболисту диагностировали повреждение полуперепончатой мышцы правого бедра, от которого он должен успеть восстановиться к следующему матчу королевского клуба против «Эльче». Встреча должна состояться 23 ноября.

В сезоне 2025/26 Федерико Вальверде провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее «Реал» официально сообщил о травме вратаря Тибо Куртуа.

травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига травма ноги Федерико Вальверде
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
