Сборная Украины прибыла в Париж, где проведет матч квалификации чемпионата мира-2026.

В расположение главной команды страны прибыл один из лидеров лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков. Полузащитник получил травму в позапрошлом матче сборной против Исландии и не смог сыграть против Азербайджана.

Сборная Украины проведет решающие матчи квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Текущая турнирная таблица группы выглядит так: Франция – 10 очков, Украина – 7, Исландия – 4, Азербайджан – 1.

Матч между Францией и Украиной состоится 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном