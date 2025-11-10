ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Георгий Судаков готов помочь главной команде страны
Сборная Украины прибыла в Париж, где проведет матч квалификации чемпионата мира-2026.
В расположение главной команды страны прибыл один из лидеров лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков. Полузащитник получил травму в позапрошлом матче сборной против Исландии и не смог сыграть против Азербайджана.
Сборная Украины проведет решающие матчи квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).
Текущая турнирная таблица группы выглядит так: Франция – 10 очков, Украина – 7, Исландия – 4, Азербайджан – 1.
Матч между Францией и Украиной состоится 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
