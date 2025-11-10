Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Чемпионат мира
10 ноября 2025, 20:25 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:30
2103
4

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном

Георгий Судаков готов помочь главной команде страны

10 ноября 2025, 20:25 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:30
2103
4 Comments
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
УАФ

Сборная Украины прибыла в Париж, где проведет матч квалификации чемпионата мира-2026.

В расположение главной команды страны прибыл один из лидеров лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков. Полузащитник получил травму в позапрошлом матче сборной против Исландии и не смог сыграть против Азербайджана.

Сборная Украины проведет решающие матчи квалификации к чемпионату мира-2026 по футболу против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

Текущая турнирная таблица группы выглядит так: Франция – 10 очков, Украина – 7, Исландия – 4, Азербайджан – 1.

Матч между Францией и Украиной состоится 13 ноября в 21:45 на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном

  

По теме:
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Париж на матч квалификации ЧМ
Игрок сборной Украины: «Это был мой худший матч. Попробую исправиться»
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия видео Георгий Судаков Бенфика переезд (перелет)
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10 ноября 2025, 08:16 15
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста

Владимир Бражко может покинуть клуб

Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10 ноября 2025, 06:22 8
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб

Руслан РОТАНЬ: «Этот стадион для меня всегда будет особенным»
Футбол | 10.11.2025, 20:13
Руслан РОТАНЬ: «Этот стадион для меня всегда будет особенным»
Руслан РОТАНЬ: «Этот стадион для меня всегда будет особенным»
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Футбол | 10.11.2025, 12:44
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
ФОТО. Месси тайно вернулся в Барселону, но есть нюанс
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Бокс | 10.11.2025, 06:42
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
а його друг Мудрик приїде подивитись матч? чи йому пох..?
Ответить
+2
Saar
Лідер.......
Ответить
+1
Doozer
Ошибка в одной букве....
Ответить
0
AndiM
ЛіДор ще той бл. 
Ответить
-1
Популярные новости
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 3
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 12
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем