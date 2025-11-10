ОФИЦИАЛЬНО. Не смог стать преемником Гасперини. Аталанта уволила тренера

«Аталанта» сообщила об увольнении с поста главного тренера первой команды Ивана Юрича.

Вместе с хорватским наставником клуб покинут и его помощники: Маттео Паро, Мигель Велозу, Паоло Барберо, Степан Остойч и Микеле Ореккьо.

«Аталанта» поблагодарила Ивана и его коллег за их преданность и пожелала им всего наилучшего в будущем.

Юрич возглавил «богиню» перед стартом сезона 2025/26 и провел во главе команды 15 матчей, в которых «бергамаски» одержали четыре победы, восемь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Ожидается, что следующим тренером «Аталанты» станет Раффаэле Палладино, который с лета находится без работы.