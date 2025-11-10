Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Не смог стать преемником Гасперини. Аталанта уволила тренера
Италия
10 ноября 2025, 18:48
ОФИЦИАЛЬНО. Не смог стать преемником Гасперини. Аталанта уволила тренера

Иван Юрич снова задержался в клубе на несколько месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

«Аталанта» сообщила об увольнении с поста главного тренера первой команды Ивана Юрича.

Вместе с хорватским наставником клуб покинут и его помощники: Маттео Паро, Мигель Велозу, Паоло Барберо, Степан Остойч и Микеле Ореккьо.

«Аталанта» поблагодарила Ивана и его коллег за их преданность и пожелала им всего наилучшего в будущем.

Юрич возглавил «богиню» перед стартом сезона 2025/26 и провел во главе команды 15 матчей, в которых «бергамаски» одержали четыре победы, восемь раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

Ожидается, что следующим тренером «Аталанты» станет Раффаэле Палладино, который с лета находится без работы.

Иван Юрич Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Раффаэле Палладино
Иван Чирко Источник: ФК Аталанта Бергамо
Victor673256ua
Боси Аталанти відверто ризикували, призначаючи тренера, в якого останнім часом все складається не дуже добре
