ПОЛЕГЕНЬКО: «Сейчас очень много команд выровнялось, и очень интересно»
«Карпаты» впервые в сезоне одержали победу дома
Защитник «Карпат» Павел Полегенько подвел итоги победного матча с «Кривбассом» (1:0) в 12-м туре УПЛ.
– Вы говорите, что тяжёлая победа, а я стою и думаю, что вообще не помню лёгкого матча. А вы помните? Потому что я не помню нашего лёгкого матча.
– Если брать статистику, то только первая домашняя победа в этом сезоне.
– Это я знаю. Главное – что мы выиграли, это очень важно сейчас, потому что мы в таком положении, что нам нужно набирать очки.
Что касается удаления – да, считаю, оно сыграло свою роль. Надо посмотреть, было оно или нет – ну, наверное, было. Хорошо, что мы завершили этот матч победой.
– На «Карпатах» было довольно сильное давление, потому что требовательные болельщики. Насколько психологически сейчас легче после последних двух игр?
– 100%, победы придают лёгкость и уверенность. Но важно, что мы продолжаем бороться. Был такой период, когда мы сами должны были понять: сильны ли мы, или будем дальше идти по накатанной.
Поэтому очень важно, что мы собрались и продолжаем идти-идти-идти. Надеюсь, дальше будет ещё лучше.
– Сейчас видим, насколько плотная турнирная таблица. Насколько сейчас чемпионат считаешь довольно равным в командах?
– Вообще, когда мы заходили в этот чемпионат… Многие говорят, что чемпионат стал неинтересным, но я, как футболист, могу сказать, что сейчас очень много команд выровнялось, и очень интересно.
Как видите, борьба продолжается. Уже мы практически завершаем первый круг – а ничего не понятно, кто где будет.
После победы над «Кривбассом» (2:1) «Карпаты» занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 набранных очков.
Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о том, как справляется с давлением.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 10 ноября Александра завоевала трофей соревнований WTA 125 в Тукумане
Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро