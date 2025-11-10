ЛУПАШКО: «Работа тренера всегда наиболее рискованна в клубе»

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о взаимоотношениях с руководством клуба на фоне последних результатов.

– Победа над «Кривбассом» ослабила давление на вас. Почему такой неудачный старт сезона получился? В чем были трудности и какое было отношение руководства на фоне всех слухов о смене тренера?

– Что касается отношения руководства – мы эти слухи и вбросы не обсуждаем. Давление было и есть, но не внутреннее, а скорее внешнее.

Почему такой старт? Когда у меня еще была возможность быть на пресс-конференциях, я объяснял это тем, что ожидания, которые были от клуба, и реальные возможности немного расходятся. Они находятся в разных полюсах – в плане возможностей клуба, в плане кадрового потенциала.

– Как вы справлялись с давлением? Влияли ли на вас новости о «новых тренерах», которым уже якобы делают предложения?

– Да, конечно, это влияет. Всегда влияет. Но работа тренера всегда наиболее рискованна в клубе с точки зрения результатов. Ты должен делать свое дело, быть сфокусированным. Я рад, что в каждой такой ситуации, когда был пик негатива, мы вместе собирались и фокусировались на работе. Это огромный опыт действий в таких ситуациях.

Давление новостей есть, но оно внешнее, а не внутреннее, как я уже говорил ранее. Если честно, я стараюсь абстрагироваться от этого, меньше читать новости, но понимаю, что они все равно дойдут до меня каким-то образом. Этого новостей действительно было очень много. Всегда прошу наш тренерский штаб не доносить до меня подобную информацию, но она все равно доходит. И какой бы тренер не говорил, что это не влияет – оно все равно не может не оказывать влияние на человека.

После победы над «Кривбассом» (2:1) «Карпаты» занимают восьмое место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 набранных очков.