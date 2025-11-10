Эдуард САРАПИЙ: «Нарабатываем стандарты, и они принесли нам результат»

В поединке 12-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 3:0 обыграло «Александрию». Результат поединка прокомментировал автор второго гола в этом матче Эдуард Сарапий.

– Сегодня у тебя было много ударов, много заблокированных. Ты однажды даже пробивал через себя, во втором тайме забил гол. Какой-то был особый настрой?

– Нет, это стандарты, которые мы нарабатываем каждую неделю. Хорошо, что в этой игре они принесли нам результат. Так сложилось, что все моменты на мне.

– Ты сказал, что ты сегодня забил 10-й гол в УПЛ. Какие твои эмоции?

– Обычные. Первый был особенный – дебютный, а второй, третий... Я, честно говоря, даже не знал, что это десятый, юбилейный.

– Когда Назаренко пробивал со штрафного, признайся честно, задел немного мяч?

– Нет-нет, не задел.

– Забил все-таки Назаренко?

– Конечно.

– «Полесье» в чемпионате не пропускает уже более 450 минут. Нашли баланс между атакой и обороной?

– Это хорошо, мы стремимся в дальнейшем продолжать эту серию. Нападающие хотят забивать голы, а мы, как защитники, хотим не пропускать. Потому это стимул для всей команды. И когда мы сегодня выигрывали, даже внутри ребята говорили: главное, чтобы мы не пропустили.