Эдуард САРАПИЙ: «Нарабатываем стандарты, и они принесли нам результат»
Защитник «Полесья» поделился впечатлениями о матче с «Александрией»
В поединке 12-го тура УПЛ «Полесье» на выезде со счетом 3:0 обыграло «Александрию». Результат поединка прокомментировал автор второго гола в этом матче Эдуард Сарапий.
– Сегодня у тебя было много ударов, много заблокированных. Ты однажды даже пробивал через себя, во втором тайме забил гол. Какой-то был особый настрой?
– Нет, это стандарты, которые мы нарабатываем каждую неделю. Хорошо, что в этой игре они принесли нам результат. Так сложилось, что все моменты на мне.
– Ты сказал, что ты сегодня забил 10-й гол в УПЛ. Какие твои эмоции?
– Обычные. Первый был особенный – дебютный, а второй, третий... Я, честно говоря, даже не знал, что это десятый, юбилейный.
– Когда Назаренко пробивал со штрафного, признайся честно, задел немного мяч?
– Нет-нет, не задел.
– Забил все-таки Назаренко?
– Конечно.
– «Полесье» в чемпионате не пропускает уже более 450 минут. Нашли баланс между атакой и обороной?
– Это хорошо, мы стремимся в дальнейшем продолжать эту серию. Нападающие хотят забивать голы, а мы, как защитники, хотим не пропускать. Потому это стимул для всей команды. И когда мы сегодня выигрывали, даже внутри ребята говорили: главное, чтобы мы не пропустили.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Тибо диагностировали травму приводной мышцы правой ноги
Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться