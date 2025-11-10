Награда от тренера. Известно, что получают игроки Зари после больших побед

Как стало известно Sport.ua, в случае побед над грозным соперником футболисты «Зари» получают лишний выходной день. Так было после победы в матче 12 тура УПЛ с соседом по таблице – «Металлистом 1925».

По имеющейся информации, подопечные Виктора Скрипника возобновят тренировочный процесс 12 ноября. В ходе международной паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных, луганчане сыграют 15 ноября в Ковалевке с местным «Колосом».

В молодежную сборную Украины вызваны Роман Саленко, Артем Слесарь, Андрей Матчевич. Их заменят несколько игроков из «Зари» (U-19).

Пока в активе футболистов «Зари» 19 очков и они седьмые в УПЛ.

24 ноября в очередном календарном поединке сыграют с Александрией.