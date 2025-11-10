Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легионер Шахтера – о победе над Полтавой, первом голе и праздновании
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 13:43 | Обновлено 10 ноября 2025, 13:44
197
0

Марлон Гомес с позитивом подвел итоги матча 12-го тура УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марлон Гомес прокомментировал победу над «Полтавой» в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (7:1).

– Именно ты открыл счет. Как считаешь, дал ли твой быстрый гол команде дополнительную уверенность в дальнейших действиях?

– Я очень счастлив, что забил этот гол. Это мое личное достижение: до этого я хорошо играл, делал передачи, но мне не хватало собственного забитого мяча. Я очень рад, что открыл счет, и мотивация шла из раздевалки всю неделю, потому что Мистер постоянно подчеркивал важность лидерства, говорил, что мы боремся за первое место, поэтому мы не имели права проиграть этот матч.

– Была ли установка от тренерского штаба забить как можно быстрее?

– Мой гол должен был случиться. В нескольких матчах я выходил и пробивал по воротам, как в игре с «Динамо», упускал моменты, но продолжал работать. Тренер всегда поддерживал меня: он говорил, что гол придёт в нужный момент. Поэтому моя уверенность была непоколебимой – я всегда бью по воротам и забиваю свои голы, как в прошлом сезоне. И благодаря Богу я смог забить и помочь своей команде.

– Вспомни эпизод, в котором ты отличился. И можешь подробнее рассказать о праздновании и что было написано на записке?

– Помню, что Педро Энрике контролировал мяч вместе с Невертоном и сделал передачу за спину защитникам, а я ему сказал: «Иди вперед!», чтобы у меня появилась возможность получить пас и забить. И я был очень счастлив, когда Педро Энрике сделал идеальную передачу. Мы хорошо понимаем друг друга, потому что играем вместе уже долго. Я очень рад, что открыл счет и помог «Шахтеру».

А празднование – это то, что я хотел сделать давно. На записке, как вы видели, было написано: «Иисус – это путь, истина и жизнь». И это то, что я всегда несу с собой. Иисус – это все в моей жизни. Я дал обещание, что когда забью свой первый гол в этом сезоне, прославлю Его имя – как и во всем, что я делаю в своей жизни. Слава Богу, я забил, и записка была со мной, я смог показать ее на камеру. Надеюсь, что независимо от религии кого-то тронут и изменят эти простые, но добрые слова.

Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
