Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Шахтера сказал, как удалось уничтожить Полтаву и забить семь мячей
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 13:13 |
201
0

Голкипер Шахтера сказал, как удалось уничтожить Полтаву и забить семь мячей

Дмитрий Ризнык прокомментировал успешный матч 12-го тура УПЛ

10 ноября 2025, 13:13 |
201
0
Голкипер Шахтера сказал, как удалось уничтожить Полтаву и забить семь мячей
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык проанализировал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, который завершился разгромной победой «горняков» над «Полтавой» (7:1).

– «Шахтер» уверенно берет три очка в матче с «Полтавой». В чем залог такой яркой победы?

– Самое главное – это концентрация, с которой мы подходили к игре. Мистер сказал нам настроиться очень серьёзно, потому что в таких матчах нельзя терять очки, тем более в нынешних условиях.

– «Горняки» забили немало, но и пропустили один мяч. В чем причина пропущенного гола?

– Сейчас точно не скажу, возможно, просто немного заигрались и пропустили такую атаку, которой могли избежать. Но мы забили семь, поэтому считаю, что это уверенная победа. Идём дальше.

– «Полтава» – клуб из твоего родного региона. Чувствовался ли соперник на поле? Что скажешь об уровне этой команды?

– Это очень амбициозный клуб, который развивается. Он недавно создан, поэтому я желаю ему только прогресса. Да, там играет много моих друзей, мы немного пообщались. Так что клубу из моего родного города желаю только роста и развития.

– Можно ли сказать, что «Шахтер» показал настоящий чемпионский класс?

– Думаю, да. По классу мы переиграли СК «Полтава».

– Что можешь сказать в целом об уровне УПЛ, ведь мы видим, что очки теряют и гранды, и другие команды?

– Сейчас, наверное, один из самых конкурентных сезонов в нашем чемпионате, поэтому это очень интересно не только для футболистов, но и для зрителей. Если посмотреть на турнирную таблицу, чемпионат действительно интересный.

– После матча ты отправляешься в национальную команду. Какие цели ставишь себе на этот период со сборной Украины?

– Конечно, цели максимальные – надо ехать и побеждать. А там уже как Бог даст.

– Как насчет шансов национальной команды?

– Главное – верить и работать. Футбольный Бог все видит.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Сами себе попривозили моменты. Нужно принять этот удар»
Легионер Шахтера – о победе над Полтавой, первом голе и праздновании
Стало известно, чем ЛНЗ займется после победы над Динамо
Полтава чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Шахтер - Полтава Дмитрий Ризнык
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10 ноября 2025, 05:42 5
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»

Известный в прошлом тренер – о Бленуце и Герреро

Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Футбол | 10 ноября 2025, 09:30 29
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате

Бывший нападающий «бело-синих» очень расстроился очередной потере очков грандом

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Футбол | 10.11.2025, 12:05
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 13
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 31
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем