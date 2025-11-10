Голкипер Шахтера сказал, как удалось уничтожить Полтаву и забить семь мячей

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык проанализировал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, который завершился разгромной победой «горняков» над «Полтавой» (7:1).

– «Шахтер» уверенно берет три очка в матче с «Полтавой». В чем залог такой яркой победы?

– Самое главное – это концентрация, с которой мы подходили к игре. Мистер сказал нам настроиться очень серьёзно, потому что в таких матчах нельзя терять очки, тем более в нынешних условиях.

– «Горняки» забили немало, но и пропустили один мяч. В чем причина пропущенного гола?

– Сейчас точно не скажу, возможно, просто немного заигрались и пропустили такую атаку, которой могли избежать. Но мы забили семь, поэтому считаю, что это уверенная победа. Идём дальше.

– «Полтава» – клуб из твоего родного региона. Чувствовался ли соперник на поле? Что скажешь об уровне этой команды?

– Это очень амбициозный клуб, который развивается. Он недавно создан, поэтому я желаю ему только прогресса. Да, там играет много моих друзей, мы немного пообщались. Так что клубу из моего родного города желаю только роста и развития.

– Можно ли сказать, что «Шахтер» показал настоящий чемпионский класс?

– Думаю, да. По классу мы переиграли СК «Полтава».

– Что можешь сказать в целом об уровне УПЛ, ведь мы видим, что очки теряют и гранды, и другие команды?

– Сейчас, наверное, один из самых конкурентных сезонов в нашем чемпионате, поэтому это очень интересно не только для футболистов, но и для зрителей. Если посмотреть на турнирную таблицу, чемпионат действительно интересный.

– После матча ты отправляешься в национальную команду. Какие цели ставишь себе на этот период со сборной Украины?

– Конечно, цели максимальные – надо ехать и побеждать. А там уже как Бог даст.

– Как насчет шансов национальной команды?

– Главное – верить и работать. Футбольный Бог все видит.