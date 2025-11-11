Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 22:45 |
748
4

Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»

Бывший игрок киевского «Динамо» отреагировал на неудачные результаты «бело-синих»

11 ноября 2025, 22:45 |
748
4 Comments
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил игру и результаты подопечных Александра Шовковского в нынешнем сезоне после поражения от черкасского ЛНЗ (0:1).

– «Динамо» опередили ЛНЗ и «Полесье». Ситуация для «бело-синих» становится критической?

– Она уже давно такой является. Опять же эта победа над любителями в Лиге конференций немного всех повеселила (над «Зриньски» – 6:0). Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко.

«Динамо» выиграло один матч у слабого соперника и все преподносят команду. Я очень переживаю за киевский клуб, которому отдал как игрок более трех лет. Потому так и реагирую на ее неудачи.

В Лиге конференций нужно постараться оттолкнуться от дна и пойти вверх, если, конечно, решиться на изменения, иначе, как говорится, все пропало, – считает Саленко.

После 12 сыгранных туров «бело-синие» набрали 20 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В Лиге конференций «Динамо» занимает 24-е место, имея в своем активе три балла из девяти возможных.

По теме:
Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы
РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Саленко Лига конференций Динамо - Зриньски Зриньски Мостар Андрей Ярмоленко
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 1
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Футбол | 11 ноября 2025, 19:34 9
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец

Андрей хочет остаться в Мадриде и сразиться за место в составе Реала

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11.11.2025, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11.11.2025, 10:40
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Футбол | 11.11.2025, 23:19
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Испанский журналист: «Ванат, возможно, не является любимцем публики, но...»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Саленко: Благодаря зарплате сына бухаю на новом уровне. Перешёл с Зиберта на Чивас... 
Ответить
+2
BekXan
А в чому він не правий?Обіграли аматорів а радості наче в фіналі ЛЧ.А по факту біда бідося.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
fin
Синочка відправили в оренду, татусь став принциповим експертом. А сам то чому не в тренерах? Гавкати з кущів завжди легше? Легко плескати язиком та дуже важко перти плуга (народне прислів'я).
Ответить
0
Популярные новости
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 48
Футбол
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 7
Футбол
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем