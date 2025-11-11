Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко оценил игру и результаты подопечных Александра Шовковского в нынешнем сезоне после поражения от черкасского ЛНЗ (0:1).

– «Динамо» опередили ЛНЗ и «Полесье». Ситуация для «бело-синих» становится критической?

– Она уже давно такой является. Опять же эта победа над любителями в Лиге конференций немного всех повеселила (над «Зриньски» – 6:0). Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко.

«Динамо» выиграло один матч у слабого соперника и все преподносят команду. Я очень переживаю за киевский клуб, которому отдал как игрок более трех лет. Потому так и реагирую на ее неудачи.

В Лиге конференций нужно постараться оттолкнуться от дна и пойти вверх, если, конечно, решиться на изменения, иначе, как говорится, все пропало, – считает Саленко.

После 12 сыгранных туров «бело-синие» набрали 20 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. В Лиге конференций «Динамо» занимает 24-е место, имея в своем активе три балла из девяти возможных.