Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением об игре, результатах и перспективах подопечных Александра Шовковского в нынешнем сезоне.

– У «Динамо» одна победа в восьми матчах чемпионата. Это как-то не вяжется с грандом отечественного футбола.

– Это мягко сказано. Надо создавать новую команду. Можно потерять полгода-год, но потом все будет хорошо. Это мне говорил Валерий Лобановский. С этими словами и в нынешней ситуации я согласен на 1000%.

– Президент «Динамо» Игорь Суркис сказал, что доверяет Шовковскому и верит в его прогресс как тренера.

– Тогда мы просто слепые. Нет кризиса? Ложь.

– У команды был сложный переезд из Польши в Украину после еврокубкового поединка. Времени на восстановление было очень мало.

– Это самообман. Я не спорю, сложно, но где самолюбие. В прошлом сезоне, когда «Динамо» «горело» всем в Лиге Европы, но стало чемпионом Украины, никто не вспоминал, что было сложно, а сейчас только и слышать об усталости, но не о футболе, – подытожил Саленко.