Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 22:24
1

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет небольшие финансовые проблемы

Руководство «Кудровки» пообещало разобраться с задолженностями в ближайшее время

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет небольшие финансовые проблемы
ФК Кудровка

Клуб Украинской Премьер-лиги – «Кудровка» – имеет небольшие финансовые проблемы в нынешнем сезоне. Об этом сообщил ТаТоТаке.

По информации источника, перед игроками существуют задолженности по зарплате и премиях, однако руководство пообещало, что в ближайшее время исправит ситуацию и все финансы будут компенсированы футболистам.

«Кудровка» заняла четвертое место в прошлом розыгрыше Первой лиги и завоевала путевку в плей-офф, где сенсационно одолела полтавскую «Ворсклу» по сумме двух матчей (1:2, 1:0, пен – 4:3).

В нынешнем сезоне подопечные Василия Баранова набрали 14 баллов и занимают 12-е место в турнирной таблице. В матче 12-го тура «Кудровка» потерпела домашнее поражение в противостоянии с «Колосом» (1:3).

После международного перерыва команда из Черниговской области сыграет на выезде против львовского «Руха». Этот поединок состоится 23 ноября в 18:00 по киевскому времени.

Источник: ТаТоТаке
Комментарии
ivankondrat96
