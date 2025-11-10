Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Роналду назвал одну «ужасную» сторону жизни в Саудовской Аравии
Другие новости
10 ноября 2025, 04:53 |
757
0

ВИДЕО. Роналду назвал одну «ужасную» сторону жизни в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду отметил, что редко бывает за рулем...

10 ноября 2025, 04:53 |
757
0
ВИДЕО. Роналду назвал одну «ужасную» сторону жизни в Саудовской Аравии
Sportbible. Криштиану Роналду

40-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии с 2022 года, признался, что есть лишь одна вещь, которая ему не нравится в новой стране – ужасный трафик.

В интервью Пирсу Моргану на YouTube-канале UR.Cristiano португалец рассказал о своей любви к роскошным авто и отметил, что за рулем бывает редко: «Я не часто вожу в Саудовской Аравии, потому что мы тренируемся по вечерам и я обычно езжу с водителем…».

На что Морган заметил: «Трафик там ужасный», – с чем Роналду полностью согласился.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» добавил, что недавно сам сел за руль клубного BMW, впервые за полгода.

При этом Роналду подчеркнул, что деньги для него больше не имеют значения, несмотря на колоссальный контракт с «Аль-Наср», приносящий ему около 3,4 млн фунтов в неделю.

Футболист также подтвердил, что стал миллиардером «много лет назад» и назвал это одной из своих главных целей. Теперь его последняя мечта –выиграть чемпионат мира-2026 с Португалией.

По теме:
ФОТО. Месси ответил на «честный» комментарий Роналду о чемпионате мира
ВИДЕО. Милевский показал, как переживает отключения света. Как и все
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
видео lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09 ноября 2025, 09:38 1
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе

Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе

Игорь СУРКИC: «Его нестандартные решения ставят в тупик»
Футбол | 10 ноября 2025, 05:02 0
Игорь СУРКИC: «Его нестандартные решения ставят в тупик»
Игорь СУРКИC: «Его нестандартные решения ставят в тупик»

Президент киевлян – о Владимире Веремееве

Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Футбол | 09.11.2025, 07:44
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Ребров назвал единственный минус трансфера Забарного в ПСЖ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09.11.2025, 18:51
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Футбол | 09.11.2025, 22:54
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
ВИДЕО. Судаков забил гол за Бенфику в матче чемпионата с командой Каза Пия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 201
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем