ВИДЕО. Роналду назвал одну «ужасную» сторону жизни в Саудовской Аравии

40-летний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, выступающий в Саудовской Аравии с 2022 года, признался, что есть лишь одна вещь, которая ему не нравится в новой стране – ужасный трафик.

В интервью Пирсу Моргану на YouTube-канале UR.Cristiano португалец рассказал о своей любви к роскошным авто и отметил, что за рулем бывает редко: «Я не часто вожу в Саудовской Аравии, потому что мы тренируемся по вечерам и я обычно езжу с водителем…».

На что Морган заметил: «Трафик там ужасный», – с чем Роналду полностью согласился.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» добавил, что недавно сам сел за руль клубного BMW, впервые за полгода.

При этом Роналду подчеркнул, что деньги для него больше не имеют значения, несмотря на колоссальный контракт с «Аль-Наср», приносящий ему около 3,4 млн фунтов в неделю.

Футболист также подтвердил, что стал миллиардером «много лет назад» и назвал это одной из своих главных целей. Теперь его последняя мечта –выиграть чемпионат мира-2026 с Португалией.