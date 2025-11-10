Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 ноября 2025, 03:53
ВИДЕО. Милевский показал, как переживает отключения света. Как и все

Артем Милевский в хорошем настроении даже без электричества

Instagram. Артем Милевский

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины, а ныне игрок IGNIS, Артем Милевский стал героем нового видео, опубликованного его девушкой в Instagram.

На кадрах видно, как Милевский проводит вечер без электричества – как и большинство украинцев, он сталкивается с отключениями света.

Атмосфера ролика – бытовая, но с легкой иронией, в фирменном стиле Милевского.

Несмотря на неудобства, бывший нападающий не теряет самообладания и чувства юмора, а его девушка напрямую спрашивает ДТЕК: «Где свет?».

Максим Лапченко Источник: Instagram
