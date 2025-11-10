ВИДЕО. Милевский показал, как переживает отключения света. Как и все
Артем Милевский в хорошем настроении даже без электричества
Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины, а ныне игрок IGNIS, Артем Милевский стал героем нового видео, опубликованного его девушкой в Instagram.
На кадрах видно, как Милевский проводит вечер без электричества – как и большинство украинцев, он сталкивается с отключениями света.
Атмосфера ролика – бытовая, но с легкой иронией, в фирменном стиле Милевского.
Несмотря на неудобства, бывший нападающий не теряет самообладания и чувства юмора, а его девушка напрямую спрашивает ДТЕК: «Где свет?».
