Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Борнмут – 4:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Астон Вилла
09.11.2025 16:00 – FT 4 : 0
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
10 ноября 2025, 00:29 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:40
24
0

Астон Вилла – Борнмут – 4:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

10 ноября 2025, 00:29 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:40
24
0
Астон Вилла – Борнмут – 4:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

«Астон Вілла» здобула розгромну домашню перемогу над «Борнмутом» у матчі 11-го туру АПЛ – 4:0.

На 28-й хвилині рахунок відкрив Еміліано Буендіа, який реалізував перевагу господарів. Незабаром Амаду Онана подвоїв перевагу,

Після перерви «Борнмут» міг повернути інтригу, але Антуан Семеніо не реалізував пенальті.

Згодом для «Астон Вілли» Росс Барклі зробив рахунок 3:0, а наприкінці зустрічі Доніелл Малєн поставив крапку (4:0).

АПЛ. 11 тур, 9 листопада 2025

Астон Вілла – Борнмут – 4:0

Голи: Буендіа, 28, Онана, 40, Барклі, 77, Мален, 82

Незабитий пенальті: Семеніо, 67 (Борнмут)

Відео голів та огляд матчу

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Астон Вилла), асcист Юри Тилеманс.
77’
ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Астон Вилла), асcист Люка Динье.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Астон Вилла), асcист Морган Роджерс.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилиано Буэндиа (Астон Вилла).
По теме:
Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ
Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут видео голов и обзор пенальти Антуан Семеньо Эмилиано Буэндия Амаду Онана Росс Баркли Дониелл Мален
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09 ноября 2025, 02:44 7
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионель Месси впечатлил своим классом, отвечая на каверзный вопрос

Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Футбол | 09 ноября 2025, 20:01 78
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве

Полтавчанам повезло: в их ворота залетело всего 7 мячей

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.11.2025, 00:58
Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09.11.2025, 09:14
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем