Астон Вилла

«Астон Вілла» здобула розгромну домашню перемогу над «Борнмутом» у матчі 11-го туру АПЛ – 4:0.

На 28-й хвилині рахунок відкрив Еміліано Буендіа, який реалізував перевагу господарів. Незабаром Амаду Онана подвоїв перевагу,

Після перерви «Борнмут» міг повернути інтригу, але Антуан Семеніо не реалізував пенальті.

Згодом для «Астон Вілли» Росс Барклі зробив рахунок 3:0, а наприкінці зустрічі Доніелл Малєн поставив крапку (4:0).

АПЛ. 11 тур, 9 листопада 2025

Астон Вілла – Борнмут – 4:0

Голи: Буендіа, 28, Онана, 40, Барклі, 77, Мален, 82

Незабитий пенальті: Семеніо, 67 (Борнмут)

Відео голів та огляд матчу