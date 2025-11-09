В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Борнмутом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Астон Вилла

Начало сезона для бирмингемцев оказалось просто ужасным – команда долго занимала последние места Премьер-лиги и даже не могла забить хотя бы 1 гола. Однако сейчас результаты клуба стабилизировались, после 11 туров чемпионата виллианы имеют на балансе 15 зачетных пунктов и пока занимают 11-ю строчку турнирной таблицы. Однако даже от топ-2 команду отделяет всего 4 балла. Из Кубка английской лиги клуб вылетел после поражения против «Брентфорда» в 1/16 финала.

В Лиге Европы англичане смогли победить «Болонью», «Фейернорд» и «Маккаби», однако в 3-м туре неожиданно уступили «Гоу Эхед Иглс». Тем не менее, 9 зачетных баллов позволяют клубу занимать 6-ю строчку таблицы турнира.

Борнмут

«Вишни» проводят сезон гораздо стабильнее. Даже уход ключевых игроков не мешает команде показывать исторические результаты – после 11 игр Премьер-лиги клуб имеет на счету 18 зачетных пунктов и занимает 5-ю строчку турнирной таблицы. В отличие от «Виллы», «Борнмут» отстает от 2-го места на 1 балл.

В Кубке английской лиги коллектив вылетел после поражения против «Брентфорда» на стадии 1/16 финала.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Астон Вилла». На счету бирмингемцев 3 победы, а еще 2 матча завершились вничью.

Интересные факты

«Астон Вилла» победила в каждом из 5 последних домашних поединков.

«Борнмут», в свою очередь, имеет лишь 1 победу в 5-х выездных играх текущего сезона.

«Астон Вилла» забила всего 9 голов в Премьер-лиге текущего сезона – худший показатель только у «Вулверхемптона» и «Ноттингема».

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.70.