ФОТО. Легенда сборной Англии все еще обижен на Бекхэма. Спустя 27 лет

Майкл Оуэн до сих пор «затаил обиду» на двух партнеров по сборной Англии спустя годы после совместной игры.

Бывший форвард «Ливерпуля» признался, что до сих пор не может простить Пола Инса и Дэвида Бекхэма за ошибки, которые, по его мнению, стоили Англии выхода на следующий этап ЧМ-1998.

Оуэн, забивший знаменитый гол Аргентине в том турнире, рассказал в подкасте «Up Front with Simon Jordan», что особенно злился на Бекхэма за его удаление после удара Диего Симеоне. «Я не думаю, что это была красная карточка, но он ошибся, – сказал Оуэн. – Для многих игроков чемпионат мира – единственный шанс. Он сделал глупость, и это стоило нам турнира».

Он добавил, что также обижен на Инса за промах в серии пенальти: «Я злюсь на то, что он выбрал не тот угол, а на Бекхэма – за то, что ударил Симеоне. Если бы он этого не сделал, мы бы обыграли Аргентину. Мы были сильнее».

Бекхэм после той игры подвергся жесткой критике, но впоследствии стал капитаном сборной Англии.