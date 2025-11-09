Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Легенда сборной Англии все еще обижен на Бекхэма. Спустя 27 лет
09 ноября 2025, 23:11 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:01
Майкл Оуэн не может простить Дэвиду Бекхэму удаление на ЧМ-1998

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм и Майкл Оуэн

Майкл Оуэн до сих пор «затаил обиду» на двух партнеров по сборной Англии спустя годы после совместной игры.

Бывший форвард «Ливерпуля» признался, что до сих пор не может простить Пола Инса и Дэвида Бекхэма за ошибки, которые, по его мнению, стоили Англии выхода на следующий этап ЧМ-1998.

Оуэн, забивший знаменитый гол Аргентине в том турнире, рассказал в подкасте «Up Front with Simon Jordan», что особенно злился на Бекхэма за его удаление после удара Диего Симеоне. «Я не думаю, что это была красная карточка, но он ошибся, – сказал Оуэн. – Для многих игроков чемпионат мира – единственный шанс. Он сделал глупость, и это стоило нам турнира».

Он добавил, что также обижен на Инса за промах в серии пенальти: «Я злюсь на то, что он выбрал не тот угол, а на Бекхэма – за то, что ударил Симеоне. Если бы он этого не сделал, мы бы обыграли Аргентину. Мы были сильнее».

Бекхэм после той игры подвергся жесткой критике, но впоследствии стал капитаном сборной Англии.

фото lifestyle Майкл Оуэн Дэвид Бекхэм сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport Bible
