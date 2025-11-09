ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
Георий отличился в матче чемпионата Португалии против команды Каза Пия
9 ноября украинский хавбек Георгий Судаков забил первый гол за лиссабонскую Бенфику за месяц.
Судаков отличился в матче 11-го тура чемпионата Португалии против команды Каза Пия. Георгий отправил мяч в ворота на 17-й минуте встречи.
В последний раз до этого поединка Судаков забивал 23 сентября в игре с Риу Аву.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фото празднования Георгия!
ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
