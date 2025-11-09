9 ноября украинский хавбек Георгий Судаков забил первый гол за лиссабонскую Бенфику за месяц.

Судаков отличился в матче 11-го тура чемпионата Португалии против команды Каза Пия. Георгий отправил мяч в ворота на 17-й минуте встречи.

В последний раз до этого поединка Судаков забивал 23 сентября в игре с Риу Аву.

ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики