Барселона представила стартовый состав на гостевой матч Ла Лиги

9 ноября «Барселона» проведёт матч с «Сельтой» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Балаидос» в Виго.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед матчем «Барселона» находится на третьей позиции (25 баллов), а «Сельта» – на 13-й (13 очков).

Стартовый состав на матч «Сельта» – «Барселона»