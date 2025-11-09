Испания09 ноября 2025, 21:12 |
Барселона представила стартовый состав на гостевой матч Ла Лиги
Каталонцы померяются силами с «Сельтой»
09 ноября 2025, 21:12 |
9 ноября «Барселона» проведёт матч с «Сельтой» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.
Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Балаидос» в Виго.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Перед матчем «Барселона» находится на третьей позиции (25 баллов), а «Сельта» – на 13-й (13 очков).
Стартовый состав на матч «Сельта» – «Барселона»
