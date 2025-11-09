Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона представила стартовый состав на гостевой матч Ла Лиги
Испания
09 ноября 2025, 21:12
Барселона представила стартовый состав на гостевой матч Ла Лиги

Каталонцы померяются силами с «Сельтой»

Барселона представила стартовый состав на гостевой матч Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября «Барселона» проведёт матч с «Сельтой» в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

Местом проведения поединка станет арена «Эстадио Балаидос» в Виго.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Перед матчем «Барселона» находится на третьей позиции (25 баллов), а «Сельта» – на 13-й (13 очков).

Стартовый состав на матч «Сельта» – «Барселона»

Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
