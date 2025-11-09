БУЯЛЬСКИЙ: «Уже не удивлен, что не ставят пенальти в нашу пользу»

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский проанализировал поединок против ЛНЗ в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (0:1) и высказался о неназначенном пенальти.

– Как прокомментируете эпизод с неназначенным пенальти?

– Я не видел, я как раз подавал, поэтому не знаю. В принципе, я уже не удивлён, что пенальти не ставят.