БУЯЛЬСКИЙ: «Уже не удивлен, что не ставят пенальти в нашу пользу»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 23:16 | Обновлено 09 ноября 2025, 23:39
Виталий прокомментировал матч с ЛНЗ

ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский проанализировал поединок против ЛНЗ в 12-м туре Украинской Премьер-лиги (0:1) и высказался о неназначенном пенальти.

– Как прокомментируете эпизод с неназначенным пенальти?

– Я не видел, я как раз подавал, поэтому не знаю. В принципе, я уже не удивлён, что пенальти не ставят.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Виталий Буяльский
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
