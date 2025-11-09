Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Был ли фол? Судья отменил пенальти в пользу Динамо
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 17:09 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:11
2018
1

ВИДЕО. Был ли фол? Судья отменил пенальти в пользу Динамо

Николай Балакин принял важное решение после падения Дениса Попова

09 ноября 2025, 17:09 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:11
2018
1 Comments
ВИДЕО. Был ли фол? Судья отменил пенальти в пользу Динамо
УПЛ

Украинский арбитр Николай Балакин назначил пенальти в пользу киевского «Динамо» в матче против ЛНЗ на 54-й минуте, однако отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Судья сначала указал на точку после эпизода в штрафной площади ЛНЗ: защитник «Динамо» Денис Попов упал на газон после борьбы с игроком ЛНЗ Назарием Муравским.

Радость местных фанатов испортили арбитры системы видеоповторов, которые попросили Балакина внимательно пересмотреть эпизод. После нескольких секунд у монитора главный арбитр отменил пенальти.

ВИДЕО. Был ли фол? Судья отменил пенальти в пользу «Динамо»

По теме:
ФОТО. Звездный бразилец Шахтера вернулся в Украину после операции
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ Шахтер – Полтава
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ видео пенальти Денис Попов Назарий Муравский Николай Балакин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил
Футбол | 09 ноября 2025, 16:41 1
ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил
ФОТО. Гвардиола рассказал, чем займется после карьеры. Ответ впечатлил

Пеп Гвардиола мечтает об обычной жизни

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 8
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 09.11.2025, 16:44
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Шахтер Донецк – Полтава. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Футбол | 08.11.2025, 17:35
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Известны оценки Ваната и Цыганкова после победы Жироны в матче чемпионата
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Теннис | 08.11.2025, 20:02
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
конечно был, судьи крепко взялись за Динамо. в конце матча еще и карточку дал Михавко за то, что игрок ЛНЗ наступил ему на ногу.
Ответить
+4
Популярные новости
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 9
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем