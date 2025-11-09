Украинский арбитр Николай Балакин назначил пенальти в пользу киевского «Динамо» в матче против ЛНЗ на 54-й минуте, однако отменил свое решение после просмотра видеоповтора.

Судья сначала указал на точку после эпизода в штрафной площади ЛНЗ: защитник «Динамо» Денис Попов упал на газон после борьбы с игроком ЛНЗ Назарием Муравским.

Радость местных фанатов испортили арбитры системы видеоповторов, которые попросили Балакина внимательно пересмотреть эпизод. После нескольких секунд у монитора главный арбитр отменил пенальти.

ВИДЕО. Был ли фол? Судья отменил пенальти в пользу «Динамо»