Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Назар Волошин отправится вместе с национальной командой на игры с Францией и Исландией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в сборную Украины 22-летнего вингера киевского Динамо Назара Волошина.
В изначальной заявке сине-желтых не было ни одного левого вингера, помимо Георгия Судакова, который номинально является атакующим хавбеком.
9 ноября травму получил форвард римской Ромы Артем Довбик в матче Серии А против Удинезе. После новости о повреждении Довбика и был довызван Волошин.
На счету Волошина четыре поединка за национальную команду и один ассист, который он отдал в поединке с Исландией.
Сборная Украины в ноябре проведет два решающих матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. 13 числа подопечные Реброва встрется с Францией в Париже, а 16 числа сыграют домашний поединок против исландцев в Варшаве.
За два тура Украине необходимо набрать минимум два очка, чтобы занять вторую позицию в квартете и получить место в плей-офф отбора.
