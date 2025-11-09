Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Чемпионат мира
09 ноября 2025, 20:23 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:39
2281
1

Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026

Назар Волошин отправится вместе с национальной командой на игры с Францией и Исландией

09 ноября 2025, 20:23 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:39
2281
1 Comments
Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в сборную Украины 22-летнего вингера киевского Динамо Назара Волошина.

В изначальной заявке сине-желтых не было ни одного левого вингера, помимо Георгия Судакова, который номинально является атакующим хавбеком.

9 ноября травму получил форвард римской Ромы Артем Довбик в матче Серии А против Удинезе. После новости о повреждении Довбика и был довызван Волошин.

На счету Волошина четыре поединка за национальную команду и один ассист, который он отдал в поединке с Исландией.

Сборная Украины в ноябре проведет два решающих матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. 13 числа подопечные Реброва встрется с Францией в Париже, а 16 числа сыграют домашний поединок против исландцев в Варшаве.

За два тура Украине необходимо набрать минимум два очка, чтобы занять вторую позицию в квартете и получить место в плей-офф отбора.

По теме:
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
УАФ поздравила Реброва с рождением четвертого сына
Ребров снова стал отцом. Жена коуча сборной Украины показала сына
Назар Волошин (Динамо) Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина Украина - Исландия
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 08 ноября 2025, 21:21 14
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Футбол | 08 ноября 2025, 20:24 0
Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»

Мичел похвалил всю команду и отдельно – украинца

Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Футбол | 09.11.2025, 20:08
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 16:00
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
514839
Мабуть, дуже сподобалась його гра в сьогодняшньому матчі проти ЛНЗ. 
Ответить
-1
Популярные новости
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем