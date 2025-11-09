Ребров довызвал в сборную вингера Динамо на решающие матчи отбора ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров довызвал в сборную Украины 22-летнего вингера киевского Динамо Назара Волошина.

В изначальной заявке сине-желтых не было ни одного левого вингера, помимо Георгия Судакова, который номинально является атакующим хавбеком.

9 ноября травму получил форвард римской Ромы Артем Довбик в матче Серии А против Удинезе. После новости о повреждении Довбика и был довызван Волошин.

На счету Волошина четыре поединка за национальную команду и один ассист, который он отдал в поединке с Исландией.

Сборная Украины в ноябре проведет два решающих матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе D. 13 числа подопечные Реброва встрется с Францией в Париже, а 16 числа сыграют домашний поединок против исландцев в Варшаве.

За два тура Украине необходимо набрать минимум два очка, чтобы занять вторую позицию в квартете и получить место в плей-офф отбора.