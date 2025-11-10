Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ЛНЗ после победы над Динамо нашел сборной Украины нового игрока
Украина. Премьер лига
Тренер ЛНЗ после победы над Динамо нашел сборной Украины нового игрока

Виталий Пономарев похвалил Александра Драмбаева

Тренер ЛНЗ после победы над Динамо нашел сборной Украины нового игрока
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев похвалил защитника Александра Драмбаева после победы над «Динамо».

«Драмбаев очень достойно заменил Дидыка. Ведь он пропустил немало времени из-за травмы и только около недели тренируется с основной группой. Но, по моему мнению, это игрок с большим потенциалом. Если он продолжит работать с таким же отношением, то будет играть в сборной Украины.

Хочу отметить его характер. После всех трудностей, которые ему пришлось пережить – и травма, и потеря отца в аварии – он сумел психологически восстановиться и вернуться в футбол. Это заслуживает только уважения», – сказал тренер.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.

