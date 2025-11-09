Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Валенсия
09.11.2025 19:30 – 8 0 : 0
Бетис
Испания
Валенсия – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

Валенсия – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на Месталье пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда в прошлом сезоне провернула фокус, что давно стал для нее фирменным. Снова ответом на затянувшийся кризис стала смена наставника, хотя от Барахи, местной легенды как футболиста и спасителя в 2023/2024 как тренера, ждали прогресса весь первый круг. И опять помогло: Корберан, придя на Рождество, не только поднял со дна таблицы, но и в итоге с 46 очками закончил на двенадцатой позиции.

Вот только сейчас ситуация складывается угрожающе и для лично Карлоса, и для его подопечных. Хотя начиналось все удачно: за шесть первых туров клуб выиграл дважды и набрал восемь очков. Но потом выиграл лишь у некой Марасены в кубке, тогда как в Ла Лиге лишь с Алавесом выстоял на 0:0, уступив остальным противникам. В прошлом туре был разгром 0:4 от Реала при нереализованном Винисиусом пенальти.

Бетис

Клуб довольно стабилен, и это не зря записывают в заслуги именно нынешнему тренеру, Пеллегрини, так что не удивительно, что он так долго на посту. При чилийце получается постоянно играть в еврокубках - в прошлом сезоне добрались до финала Лиги конференций. Причем еще и на внутренней арене стали шестыми, улучшив предыдущий результат.

Сейчас испанцы выступают в более престижной Лиге Европы. И уверенно продвигаются к плей-офф, чередуя победы и ничьи - в четверг справились с Лионом, причем не обошлось без гола Антони. После возвращения бразильца, по поводу которого приходилось долго торговаться с Манчестер Юнайтед, прибавили и в Примере. Там после разгрома Мальорки в прошлом туре получается идти на пятом месте.

Статистика личных встреч

В 2023/2024 представитель Севильи выиграл оба поединка. Но в прошлом сезоне он ограничился всего одним очком

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают фаворитом гостей. Совсем безопасной выглядит ставка на этот матч в виде победы Бетиса при нулевой форе (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Валенсия
9 ноября 2025 -
19:30
Бетис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
