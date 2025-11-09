Матч против Ливерпуля станет 1000-м в тренерской карьере Гвардиолы
Сколько побед одерживают команды под руководством испанца в этих матчах?
Пеп Гвардиола проведет сегодня свой 1000 матч в тренерской карьере.
Произойдет это в поединке 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити будет принимать Ливерпуль.
За свои предыдущие 999 матчей команды Гвардиолы одержали 715 побед, сыграли 156 раз вничью и 128 раз потерпели поражение.
Интересным фактом является то, что Пеп Гвардиола станет первым тренером в истории, победившим в 700+ играх из первых своих 1000 матчей в карьере:
- 715 – Пеп Гвардиола (Испания)
- 638 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 632 – Алекс Фергюсон (Шотландия)
Матчи Пепа Гвардиолы в качестве тренера (999)
- 549 – Манчестер Сити
- 161 – Бавария
- 247 – Барселона
- 42 – Барселона В
Pep Guardiola is set to reach 1,000 games as a manager this afternoon 👏✨— Match of the Day (@BBCMOTD) November 9, 2025
And what a way to do it - Man City v Liverpool 🍿 pic.twitter.com/ypCP86JBL4
With Man City facing Liverpool this afternoon, will Guardiola's big milestone end in a win? 🤔 Drop your score prediction in the comments. 💬 pic.twitter.com/z5gGFgsJiO— Flashscore.com (@Flashscorecom) November 9, 2025
Pep Guardiola becomes the first manager to win 700+ games in his first 1000 matches.😳 pic.twitter.com/D9Q00Iw4dZ— GOAL ZONE (@GoalZoneX) November 8, 2025
🤯 Pep Guardiola will take charge of the 1,000th game of his managerial career this weekend, against Liverpool.— The Champion Stand🏆⚽️ (@TheChamp_Stand) November 8, 2025
▪️ Man City 549
▪️ Bayern Munich 161
▪️ Barcelona 247
▪️ Barcelona B 42
🏆 37 major trophies (plus 3 Community Shields).
Endless influence!
The game will never see… pic.twitter.com/an8p45aWgf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 ноября и начнется в 18:00 по Киеву
Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться