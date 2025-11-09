Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч против Ливерпуля станет 1000-м в тренерской карьере Гвардиолы
Англия
09 ноября 2025, 13:12
Матч против Ливерпуля станет 1000-м в тренерской карьере Гвардиолы

Сколько побед одерживают команды под руководством испанца в этих матчах?

Матч против Ливерпуля станет 1000-м в тренерской карьере Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола проведет сегодня свой 1000 матч в тренерской карьере.

Произойдет это в поединке 11-го тура АПЛ, в котором Манчестер Сити будет принимать Ливерпуль.

За свои предыдущие 999 матчей команды Гвардиолы одержали 715 побед, сыграли 156 раз вничью и 128 раз потерпели поражение.

Интересным фактом является то, что Пеп Гвардиола станет первым тренером в истории, победившим в 700+ играх из первых своих 1000 матчей в карьере:

  • 715 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 638 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 632 – Алекс Фергюсон (Шотландия)

Матчи Пепа Гвардиолы в качестве тренера (999)

  • 549 – Манчестер Сити
  • 161 – Бавария
  • 247 – Барселона
  • 42 – Барселона В
Манчестер Сити – Ливерпуль. Прогноз и анонс на суперматч АПЛ 2025/26
Сможет ли Холанд сегодня побить рекорд Ширера?
Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Ливерпуль Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
