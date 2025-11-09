Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой

Руководство Манчестер Сити находится на финальной стадии по подписанию нового соглашения с вингером национальной сборной Англии Филом Фоденом.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, контракт будет рассчитан до 2030-го года, а зарплата хавбека будет значительно увеличена. Пеп Гвардиола лично настаивал на переподписании футболиста.

В текущем сезоне Фил Фоден провел уже 13 матчей за английский клуб, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. Действующее соглашение футболиста с «горожанами» действует до лета 2027-го года. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 80 миллионов евро.