Желание Гвардиолы. Ман Сити приблизился к подписанию контракта со звездой
Фил Фоден останется в расположении «горожан»
Руководство Манчестер Сити находится на финальной стадии по подписанию нового соглашения с вингером национальной сборной Англии Филом Фоденом.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, контракт будет рассчитан до 2030-го года, а зарплата хавбека будет значительно увеличена. Пеп Гвардиола лично настаивал на переподписании футболиста.
В текущем сезоне Фил Фоден провел уже 13 матчей за английский клуб, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. Действующее соглашение футболиста с «горожанами» действует до лета 2027-го года. Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 80 миллионов евро.
🚨 Excl. - Phil #Foden is getting closer to extend his contract with #ManchesterCity until 2030. #transfers #MCFC https://t.co/Ci1MAjOdLM— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 9, 2025
