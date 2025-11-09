Андрей АНИЩЕНКО: «Наша команда сыграла достойно»

В поединке 15-го тура Первой лиги «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем». Результат поединка прокомментировал главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Во-первых, это была неплохая афиша: «Металлист» – «Черноморец». Жаль только, что сейчас оба клуба выступают в Первой лиге. Было бы очень приятно видеть такой матч в Премьер-лиге, но мы еще на пути к этому. У «Черноморца» много опытных игроков, многие еще весной играли в УПЛ, и это чувствуется. Однако сегодня я могу сказать однозначно: наша команда походила на ту, которая очень стремилась выиграть матч. Ребята продемонстрировали правильную настройку, самоотдачу, бойцовский характер, движение на поле. Ребята предавались этой игре полностью!

– Беспокоит состояние здоровья Кайдалова, за которым сегодня соперники «охотились» в течение всего матча. Как он себя чувствует?

– Вроде бы все хорошо, но где-то синяки есть, это же футбол. Без этого не бывает.

– Есть ли претензии хоть к кому-нибудь из игроков?

– У тренера всегда есть претензии. Но это внутренняя работа. Мы разберем эти моменты в теоретическом занятии. Сегодня могу сказать, что наша команда сыграла достойно.