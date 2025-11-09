Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей АНИЩЕНКО: «Наша команда сыграла достойно»
Украина. Первая лига
09 ноября 2025, 11:11 |
102
0

Андрей АНИЩЕНКО: «Наша команда сыграла достойно»

Наставник «Металлиста» поделился впечатлениями о матче с «Черноморцем»

09 ноября 2025, 11:11 |
102
0
Андрей АНИЩЕНКО: «Наша команда сыграла достойно»
ФК Металлист. Андрей Анищенко

В поединке 15-го тура Первой лиги «Металлист» сыграл вничью 1:1 с «Черноморцем». Результат поединка прокомментировал главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Во-первых, это была неплохая афиша: «Металлист» – «Черноморец». Жаль только, что сейчас оба клуба выступают в Первой лиге. Было бы очень приятно видеть такой матч в Премьер-лиге, но мы еще на пути к этому. У «Черноморца» много опытных игроков, многие еще весной играли в УПЛ, и это чувствуется. Однако сегодня я могу сказать однозначно: наша команда походила на ту, которая очень стремилась выиграть матч. Ребята продемонстрировали правильную настройку, самоотдачу, бойцовский характер, движение на поле. Ребята предавались этой игре полностью!

– Беспокоит состояние здоровья Кайдалова, за которым сегодня соперники «охотились» в течение всего матча. Как он себя чувствует?

– Вроде бы все хорошо, но где-то синяки есть, это же футбол. Без этого не бывает.

– Есть ли претензии хоть к кому-нибудь из игроков?

– У тренера всегда есть претензии. Но это внутренняя работа. Мы разберем эти моменты в теоретическом занятии. Сегодня могу сказать, что наша команда сыграла достойно.

По теме:
Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр КУЧЕР: «Мы понимали, что очень трудная игра будет»
Энцо МАРЕСКА: «Мы довольны игрой. Я очень волновался перед этим матчем»
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист Харьков Металлист - Черноморец Андрей Анищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09 ноября 2025, 07:33 6
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион

Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем

Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09 ноября 2025, 07:20 8
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб

Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»

ВИДЕО. Гол на 86-й минуте. Цинциннати выбил Коламбус Чеберко из плей-оф МЛС
Футбол | 09.11.2025, 10:24
ВИДЕО. Гол на 86-й минуте. Цинциннати выбил Коламбус Чеберко из плей-оф МЛС
ВИДЕО. Гол на 86-й минуте. Цинциннати выбил Коламбус Чеберко из плей-оф МЛС
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Футбол | 08.11.2025, 14:09
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Форвард Динамо готов покинуть команду, чтобы иметь игровую практику
Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Футбол | 09.11.2025, 08:47
Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
В команде Усика выступили с условием для боя против Мозеса Итаумы
08.11.2025, 05:22
Бокс
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
Роман ГРИГОРЧУК: «В Лиге чемпионов играют Кайрат, Пафос... Вдумайтесь»
07.11.2025, 18:31 7
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем