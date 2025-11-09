ЛИТВИНЕНКО: «Начали матч хорошо, потом была моя ошибка и пропустили гол»

Полузащитник «Металлиста 1925» Иван Литвиненко прокомментировал поражение от «Зари» (1:3) в матче 12-го тура УПЛ.

– Думаю, что начали матч хорошо, потом была моя ошибка и пропустили гол. Продолжали играть, создавали моменты, игра давалась, забили гол. Дальше случился ненужный мяч с углового, это подломило нас. К тому же в команде непростая кадровая ситуация. Конечно, это может быть со всеми, но все равно ты понимаешь, что не хватает наших лидеров. Мы отдали все силы. Нужно разбирать игру, болезненный результат. Будем двигаться дальше, у нас тяжелая ситуация – как кадровая, так и в таблице. Мы уже не побеждаем пять матчей. Нам ничего не остается, кроме как работать в эту международную паузу, а потом выходить на последние четыре игры в году и добиваться максимального результата. Сегодня тяжелый день, но мы будем двигаться дальше.

– Младен Бартулович отмечал, что просит команду играть через короткие передачи, не выбивать мяч наугад. В первом пропущенном мяче, когда вы отдавали пас назад, вы не видели, что Будковский высоко встречал Варакуту, когда вы отдавали этот пас назад?

– Я не видел. Там такая ситуация была: я видел игрока справа от себя, но не заметил, что бегут на вратаря. А когда мне прокричали об этом, я уже отдал этот пас. Потом все уже забежали в ворота, пытаясь спасти ситуацию. Это футбол, нужно двигаться дальше. Эта ошибка будет опытом, я сделаю вывод из этого эпизода.

– Насколько вы соглашаетесь с тем, что пропущенный мяч на старте второго тайма повлиял именно на настрой вашей команды? Вы, вроде бы, выходили заряженными на второй тайм, но этот пропущенный мяч все испортил?

– Все продолжалось так же, как и в конце первого тайма. Это тяжело, когда ты выходишь настроенным изменить ход поединка и выиграть матч, а уже через две минуты пропускаешь мяч. Мы пытались это изменить на поле, никто не хотел сдаваться, но сегодня такой день. Нужно признать, что соперник действовал лучше, а мы не заслужили победы. Чемпионат длится долго, сейчас все команды рядом в турнирной таблице. Мы будем продолжать цепляться за свои шансы.