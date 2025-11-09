Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Жена Забарного показала роскошный презент от мужа. Свидание удалось
09 ноября 2025, 00:08
ФОТО. Жена Забарного показала роскошный презент от мужа. Свидание удалось

Ангелина Забарная показала красоту

ФОТО. Жена Забарного показала роскошный презент от мужа. Свидание удалось
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный устроил своей жене Ангелине романтическое свидание в Париже.

Девушка поделилась в Instagram-сторис теплыми кадрами – она улыбается в машине с роскошным букетом гортензий белого, голубого и лавандового оттенков.

Это подарок от Ильи – пара недавно переехала во французскую столицу после перехода футболиста в «Пари Сен-Жермен» и любит проводить время вместе в одном из самых романтических городов мира. Пара продолжает транслировать любовь и полную поддержку друг друга.

Ранее Ангелина опубликовала роскошный фотосет на своей странице в Instagram в сексуальном образе.

фото lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ сборная Украины по футболу Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
