ФОТО. Жена Забарного показала роскошный презент от мужа. Свидание удалось
Ангелина Забарная показала красоту
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный устроил своей жене Ангелине романтическое свидание в Париже.
Девушка поделилась в Instagram-сторис теплыми кадрами – она улыбается в машине с роскошным букетом гортензий белого, голубого и лавандового оттенков.
Это подарок от Ильи – пара недавно переехала во французскую столицу после перехода футболиста в «Пари Сен-Жермен» и любит проводить время вместе в одном из самых романтических городов мира. Пара продолжает транслировать любовь и полную поддержку друг друга.
Ранее Ангелина опубликовала роскошный фотосет на своей странице в Instagram в сексуальном образе.
