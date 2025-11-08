Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса

8 ноября Елена Рыбакина из Казахстана стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025 и заработала 5 миллионов и 235 тысяч долларов.

Рыбакина получила такую сумму как непобежденная чемпионка – пять выигранных матчей, три из которых на групповом этапе.

Такие призовые являются рекордными в истории тенниса. Предыдущий рекорд принадлежал Карлосу Алькарасу и Арине Соболенко, которые получили по пять миллионов за трофеи US Open 2025.

Интересно, что рекорд Рыбакиной гарантировано не будет побит в 2025 году – на следующей неделе пройдет Итоговый турнир АТР 2025 (последние соревнования сезона), непобежденный чемпион которого заработает $5 071 000.

Стоит отметить, что это точно рекорд женского Тура, однако что касается мужчин есть уточнение – на выставочных соревнованиях Six Kings Slam чемпион получает 6 миллионов долларов. Но если брать во внимание только официальные соревнования, то рекорд принадлежит именно Елене.

Рыбакина в Эр-Рияде обыграла Аманду Анисимову, Игу Свентек, Екатерину Александрову, Джессику Пегулу и Арину Соболенко. Елена завершит 2025 год на пятом месте в рейтинге WTA.