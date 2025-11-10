Игорь СУРКИC: «Его нестандартные решения ставят в тупик»

8 ноября свое 77-летие отмечает знаменитый футболист киевского «Динамо» Владимир Веремеев. Бывшего игрока киевлян поздравил президент «Динамо» Игорь Суркис.

«Позвольте от всей души поздравить вас с днем рождения от всей дружной динамовской семьи и от себя лично. Вы являетесь одной из самых ярких фигур в истории киевского «Динамо» и всего отечественного футбола, блестящий игрок, а впоследствии квалифицированный мастер тренерского цеха.

Своей яркой, непредсказуемой и интересной игрой на протяжении многих сезонов вы радовали болельщиков киевского «Динамо». Ваши нестандартные решения ставили в тупик оборону любого соперника, ваши голы и передачи приносили «Динамо» большие победы, а изящные передачи и мастерские завершающие удары вызывали восторг публики.

В день вашего праздника желаю вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения желаний и как можно больше поводов для радости. А прежде всего – окончания войны, мира, спокойствия, стабильности и предсказуемости», – сказал Суркис.