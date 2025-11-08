Мбемо забил 5 голов в АПЛ в ворота Тоттенхэма. Кому еще забивал столько?

Бриан Мбемо, открывший счет в матче 11-го тура АПЛ Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед, забил свой 5-й гол в ворота этой лондонской команды в чемпионате.

4 предыдущих гола были забиты камерунским нападающим еще в составе Брентфорда.

Тоттенхэм Хотспур является одной из самых любимых команд Мбемо. Кроме лондонцев, камерунец забивал 5 голов только Саутгемптону и Брайтону.

Удержать победу Манчестер Юнайтед не удалось. Матч завершился вничью 2:2.

