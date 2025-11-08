Мбемо забил 5 голов в АПЛ в ворота Тоттенхэма. Кому еще забивал столько?
Гол камерунского нападающего вывел Манчестер Юнайтед вперед в матче 11-го тура
Бриан Мбемо, открывший счет в матче 11-го тура АПЛ Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Юнайтед, забил свой 5-й гол в ворота этой лондонской команды в чемпионате.
4 предыдущих гола были забиты камерунским нападающим еще в составе Брентфорда.
Тоттенхэм Хотспур является одной из самых любимых команд Мбемо. Кроме лондонцев, камерунец забивал 5 голов только Саутгемптону и Брайтону.
Удержать победу Манчестер Юнайтед не удалось. Матч завершился вничью 2:2.
Bryan Mbeumo has now scored five Premier League goals against Tottenham, his joint-most against a single opponent in the competition alongside Southampton and Brighton. ⚽️ https://t.co/1DymXIC6e4— Squawka (@Squawka) November 8, 2025
Bryan Mbeumo Premier League goals by opponent:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 8, 2025
Brighton - 5
Southampton - 5
Tottenham - 5 🆕
West Ham - 4 pic.twitter.com/Nsmth7gHvp
