ПСЖ потерял четырех игроков перед матчем в чемпионате. Что ждет Забарного?
Наставник парижского клуба прокомментировал кадровую ситуацию в составе команды
В воскресенье, 9 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и ПСЖ.
Команды сыграют на стадионе «Parc Olympique Lyonnais» в Лионе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния главный тренер парижского клуба Луис Энрике сообщил, что четыре игрока находятся в лазарете и не смогут выйти на поле в ближайшем поединке – это вингеры Усман Дембеле и Дезире Дуэ, а также защитники Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.
По информации французской прессы, наибольшие проблемы ПСЖ имеет в линии обороны, где команда потеряла сразу двоих важных футболистов. Ожидается, что в стартовом составе парижского клуба выйдут те, кто доступен на данный момент – Маркиньос, Уильян Пачо, Лукас Бералдо и Илья Забарный.
Стоит отметить, что из-за дефицита защитников Энрике вызвал в первую команду 16-летнего игрока Дэвида Боли, который может сыграть на правом фланге обороны.
