  4. ПСЖ потерял четырех игроков перед матчем в чемпионате. Что ждет Забарного?
Франция
08 ноября 2025, 15:55 |
ПСЖ потерял четырех игроков перед матчем в чемпионате. Что ждет Забарного?

Наставник парижского клуба прокомментировал кадровую ситуацию в составе команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 9 ноября, состоится матч 12-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лион» и ПСЖ.

Команды сыграют на стадионе «Parc Olympique Lyonnais» в Лионе. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер парижского клуба Луис Энрике сообщил, что четыре игрока находятся в лазарете и не смогут выйти на поле в ближайшем поединке – это вингеры Усман Дембеле и Дезире Дуэ, а также защитники Нуну Мендеш и Ашраф Хакими.

По информации французской прессы, наибольшие проблемы ПСЖ имеет в линии обороны, где команда потеряла сразу двоих важных футболистов. Ожидается, что в стартовом составе парижского клуба выйдут те, кто доступен на данный момент – Маркиньос, Уильян Пачо, Лукас Бералдо и Илья Забарный.

Стоит отметить, что из-за дефицита защитников Энрике вызвал в первую команду 16-летнего игрока Дэвида Боли, который может сыграть на правом фланге обороны.

Николай Тытюк Источник: Le Parisien
