10 ноября 2025, 22:44
Зинедин ЗИДАН: «Этот клуб снова станет великим»

Француз – о Ювентусе

Зинедин ЗИДАН: «Этот клуб снова станет великим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший футболист и тренер Зинедин Зидан поделился мыслями о туринском «Ювентусе».

«Ювентус» навсегда останется в моем сердце, и я уверен, что клуб снова станет великим. Сначала мне было трудно — я не привык к темпу тренировок и нагрузкам, но со временем раскрыл свой потенциал, изменив подход. «Юве» научил меня, что побеждать нужно любой ценой. Во Франции поражение не имело большого значения, а в Италии все совсем иначе», — сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
