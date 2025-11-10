Зинедин ЗИДАН: «Этот клуб снова станет великим»
Француз – о Ювентусе
Бывший футболист и тренер Зинедин Зидан поделился мыслями о туринском «Ювентусе».
«Ювентус» навсегда останется в моем сердце, и я уверен, что клуб снова станет великим. Сначала мне было трудно — я не привык к темпу тренировок и нагрузкам, но со временем раскрыл свой потенциал, изменив подход. «Юве» научил меня, что побеждать нужно любой ценой. Во Франции поражение не имело большого значения, а в Италии все совсем иначе», — сказал Зидан.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
