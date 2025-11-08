Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф Сабо рассказал о проблемах Динамо после разгромной победы в ЛК
Лига конференций
08 ноября 2025, 11:41 | Обновлено 08 ноября 2025, 13:05
636
0

Йожеф Сабо рассказал о проблемах Динамо после разгромной победы в ЛК

Именитый тренер считает, что качество игры киевской команды оставляет желать лучшего

ФК Динамо Киев

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо оценил игру «бело-синих» в матче третьего тура Лиги конференций, который состоялся 6 ноября. Подопечные Александра Шовковского разгромили боснийский «Зрински» (6:0).

– Йожеф Йожефович, о настроении спрашивать не буду, уверен у вас оно после такой победы «Динамо» замечательное.

– Настроение хорошее. Однако, давай будем откровенны, слабенький соперник был у «Динамо». В первом тайме они просто беспорядочно носились по полю, а во втором просто посыпались – никакой игры в отборе! Просто бегали без мяча, организация игры у этих боснийцев отсутствовала...

Ну а динамовцы молодцы! Что еще сказать?

– Помните, когда в последний раз киевская команда побеждала с таким разгромным счетом?

– Был уже такой счет в пользу «Динамо», но точно не помню когда именно. Кажется, обыгрывали турков 6:0.

– «Динамо» сокрушило Бешикташ 6:0 в сезоне 2016/17 Лиги чемпионов. Результатом и вы, и фаны киевлян очень довольны, а что скажете по качеству игры?

– Во втором тайме играли вроде бы и хорошо, но снова недостаточно быстро, атаки были не слишком размашисты, куча брака. Но после победы 6:0, кто будет учитывать мои слова? Что бы я ни сказал, в клубе не услышат мою критику, – рассказал Сабо.

Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: BLIK
