  4. Сын Козловского: «Рух не исчезнет. Отец очень любит внимание и камеры»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 16:11 |
Сын Козловского: «Рух не исчезнет. Отец очень любит внимание и камеры»

Святослав Козловский не верит в исчезновение львовской команды

08 ноября 2025, 16:11 |
Сын Козловского: «Рух не исчезнет. Отец очень любит внимание и камеры»
Instagram.

Сын основателя Руха Григория Козловского Святослав отреагировал на слухи о возможной ликвидации клуба после завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– В последнее время все чаще ходят слухи, что «Рух» после завершения сезона может исчезнуть. Известно ли вам что-нибудь об этом?

– На этот счет мне ничего неизвестно. Я думаю, что такого быть не может. Мой отец не сможет без команды. Он любит внимание, чтобы его снимали камеры, мол, он номер 1. Как это о нем не будут говорить? Он – человек такого типажа, очень любящий медийность. Он не сможет без этого. Он уже не знает, откуда этот гайп брать.

Помните видео, где он говорил: «Сбросьте реквизиты, я всех спасу»? Карпаты он спасет, после конфликта клуба с Гудымой он всех спасет... Это все, чтобы о нем говорили. Он не может без медийности. У него много денег и ему грустно, он хочет играть в игры. Он хочет делать нового Фергюсона, нового Мончи. Понимаете? Он не сможет без медийных игр. Если у человека есть деньги, то он будет их вкладывать во что-то, потому что их очень много, насколько я понимаю. Не знаю, какая у него финансовая ситуация сейчас. Может, там что-то изменилось. В этом отношении я ничего комментировать не могу, – сказал Святослав.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

По теме:
Несчастный случай. Верес переиграл Рух
Лидеры группы А сыграли вничью. Результаты матчей 17-го тура Второй лиги
Карпаты и Кривбасс определили стартовые составы на матч 12-го тура УПЛ
Святослав Козловский Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спортивка
