Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Лига конференций
07 ноября 2025, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2025, 21:50
102
0

БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»

Хавбек Шахтера прокомментировал победу над Брейдабликом в ЛК

07 ноября 2025, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2025, 21:50
102
0
БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций:

«Думаю, что мы провели достаточно хороший матч. Возможно, кроме последних 10–15 минут, когда немного расслабились.

Но это была очень важная победа после поражения от Легии. Очень важно набирать очки в этом турнире. Слава Богу, что у нас это вышло.

Мой эффектный гол? Да, это была домашняя заготовка. В свое время Дарио Срна много таких убивал. Поэтому сброшу ему видео для сравнения, и пусть выберет, какой лучше».

По теме:
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
Шахтер Донецк Артем Бондаренко Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик
Николай Степанов Источник: MEGOGO
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Футбол | 07 ноября 2025, 07:02 5
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку

Сергей Василюк – о предателе

Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Бокс | 07 ноября 2025, 06:42 3
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории

Александр занял пятое место

Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»
Футбол | 07.11.2025, 21:43
Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»
Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Футбол | 07.11.2025, 17:59
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Тренер Жироны: «Мы сражаемся за выживание в Ла Лиге. Пока все плохо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
Забросили 5 шайб. Сборная Украины разгромила соперника по ЧМ
05.11.2025, 19:33 4
Хоккей
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 148
Футбол
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
07.11.2025, 06:47 11
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 3
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем