БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций:

«Думаю, что мы провели достаточно хороший матч. Возможно, кроме последних 10–15 минут, когда немного расслабились.

Но это была очень важная победа после поражения от Легии. Очень важно набирать очки в этом турнире. Слава Богу, что у нас это вышло.

Мой эффектный гол? Да, это была домашняя заготовка. В свое время Дарио Срна много таких убивал. Поэтому сброшу ему видео для сравнения, и пусть выберет, какой лучше».