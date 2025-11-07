Лига конференций07 ноября 2025, 21:45 | Обновлено 07 ноября 2025, 21:50
БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Хавбек Шахтера прокомментировал победу над Брейдабликом в ЛК
Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко прокомментировал победу над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций:
«Думаю, что мы провели достаточно хороший матч. Возможно, кроме последних 10–15 минут, когда немного расслабились.
Но это была очень важная победа после поражения от Легии. Очень важно набирать очки в этом турнире. Слава Богу, что у нас это вышло.
Мой эффектный гол? Да, это была домашняя заготовка. В свое время Дарио Срна много таких убивал. Поэтому сброшу ему видео для сравнения, и пусть выберет, какой лучше».
