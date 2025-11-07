Назван лучший игрок Шахтера в победном матче ЛК против Брейдаблика

Назван лучший игрок Шахтера в победном матче Лиги конференций против Брейдалика (2:0).

Хавбек Артем Бондаренко стал лучшим игроком матча с Брейдабликом по версии болельщиков Шахтера.

Полузащитник отметился эффектным голом после розыгрыша углового и помог команде победить в поединке ЛК.

В игре 3-го тура ЛК в польском Кракове донецкий Шахтер одолел исландский Брейдаблик и набрал 6 очков из 9.

На 28-й минуте горняки вышли вперед. Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом (1:0).

После перерыва горняки забили второй гол. На 66-й минуте отличился бразилец Кауан Элиас (2:0).

Видеообзор матча. Шахтер – Брейдалик – 2:0