Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван лучший игрок Шахтера в победном матче ЛК против Брейдаблика
Лига конференций
07 ноября 2025, 20:23 | Обновлено 07 ноября 2025, 20:28
342
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Назван лучший игрок Шахтера в победном матче Лиги конференций против Брейдалика (2:0).

Хавбек Артем Бондаренко стал лучшим игроком матча с Брейдабликом по версии болельщиков Шахтера.

Полузащитник отметился эффектным голом после розыгрыша углового и помог команде победить в поединке ЛК.

В игре 3-го тура ЛК в польском Кракове донецкий Шахтер одолел исландский Брейдаблик и набрал 6 очков из 9.

На 28-й минуте горняки вышли вперед. Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом (1:0).

После перерыва горняки забили второй гол. На 66-й минуте отличился бразилец Кауан Элиас (2:0).

Хавбек Артем Бондаренко стал лучшим игроком Шахтера в матче с Брейдабликом

Видеообзор матча. Шахтер – Брейдалик – 2:0

По теме:
Опередил темпы. Легионер Шахтера вернулся после тяжелой травмы
ФОТО. Динамо поздравило Бленуце с первым голом за команду
Капитан дебютанта УПЛ пригрозил Шахтеру: «Едем за очками»
Шахтер Донецк Артем Бондаренко Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
