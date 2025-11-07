Артем БОНДАРЕНКО: «Забитый гол? Мы это отрабатывали на тренировках»

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко дал комментарий после победы над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций.

– Шахтер одержал уверенную победу в матче третьего тура Лиги конференций. Подытожь, пожалуйста, противостояние с Брейдабликом.

– Думаю, что в целом игра нам удавалась. Все, в принципе, было неплохо. Возможно, в последние 20 минут немного появился сумбур, немного расслабились. Но в целом мы счастливы, что смогли победить после Легии. Слава Богу, что так сложилось.

– После розыгрыша углового ты отметился фантастическим мячом. Вспомни тот эпизод, проанализируй свои мысли и действия в тот момент.

– Все произошло очень быстро. Мы вчера отрабатывали это на тренировке. Кстати, вчера выходило намного хуже. Но сегодня, слава Богу, все получилось. Егор отдал мне отличный пас, и оставалось забить – в стиле Дарио.

– А было ли у тебя предчувствие, что сегодня сможешь забить именно так? Может быть, тренерский штаб давал какие-то установки или особенно верил в тебя?

– Надеюсь, что верили. Но, честно говоря, это довольно сложный удар, поэтому верил, но не очень рассчитывал забить.

– Чувствовали ли вы сегодня, что соперник был ниже по уровню, чем Шахтер? И можно ли сказать, что преимущество было полностью за вами?

– При всем уважении к сопернику, я думаю, мы выше классом. Но если не будет правильного отношения, даже таких соперников будет сложно обыгрывать. Думаю, что сегодня мы проявили уважение к сопернику и вышли максимально настроенными. Мы понимали, что нужно набирать очки, тем более после матча с Легией. Поэтому слава Богу, что все так сложилось.

– Сейчас тренерский штаб проводит активную ротацию. Неизвестно, кто основной игрок, а кто нет. У Арды Турана нет такого разделения. Как это влияет на команду?

– Не знаю, что сказать. Никак не влияет. У него такие идеи. Он верит в 25 сильных игроков. Как он говорит: one team – one family (одна команда – одна семья). У него такой подход. Да, можно немного отдохнуть. Хотя, конечно, со стороны игрока хочется играть во всех матчах.

– После трех туров у Шахтера две победы и одно поражение в Лиге конференций. Как ты оцениваешь шансы команды дальше в группе?

– Думаю, что все должно быть хорошо.