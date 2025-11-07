Артем БОНДАРЕНКО: «Забитый гол? Мы это отрабатывали на тренировках»
Хавбек Шахтера прокомментировал победу над Брейдабликом в матче ЛК
Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко дал комментарий после победы над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций.
– Шахтер одержал уверенную победу в матче третьего тура Лиги конференций. Подытожь, пожалуйста, противостояние с Брейдабликом.
– Думаю, что в целом игра нам удавалась. Все, в принципе, было неплохо. Возможно, в последние 20 минут немного появился сумбур, немного расслабились. Но в целом мы счастливы, что смогли победить после Легии. Слава Богу, что так сложилось.
– После розыгрыша углового ты отметился фантастическим мячом. Вспомни тот эпизод, проанализируй свои мысли и действия в тот момент.
– Все произошло очень быстро. Мы вчера отрабатывали это на тренировке. Кстати, вчера выходило намного хуже. Но сегодня, слава Богу, все получилось. Егор отдал мне отличный пас, и оставалось забить – в стиле Дарио.
– А было ли у тебя предчувствие, что сегодня сможешь забить именно так? Может быть, тренерский штаб давал какие-то установки или особенно верил в тебя?
– Надеюсь, что верили. Но, честно говоря, это довольно сложный удар, поэтому верил, но не очень рассчитывал забить.
– Чувствовали ли вы сегодня, что соперник был ниже по уровню, чем Шахтер? И можно ли сказать, что преимущество было полностью за вами?
– При всем уважении к сопернику, я думаю, мы выше классом. Но если не будет правильного отношения, даже таких соперников будет сложно обыгрывать. Думаю, что сегодня мы проявили уважение к сопернику и вышли максимально настроенными. Мы понимали, что нужно набирать очки, тем более после матча с Легией. Поэтому слава Богу, что все так сложилось.
– Сейчас тренерский штаб проводит активную ротацию. Неизвестно, кто основной игрок, а кто нет. У Арды Турана нет такого разделения. Как это влияет на команду?
– Не знаю, что сказать. Никак не влияет. У него такие идеи. Он верит в 25 сильных игроков. Как он говорит: one team – one family (одна команда – одна семья). У него такой подход. Да, можно немного отдохнуть. Хотя, конечно, со стороны игрока хочется играть во всех матчах.
– После трех туров у Шахтера две победы и одно поражение в Лиге конференций. Как ты оцениваешь шансы команды дальше в группе?
– Думаю, что все должно быть хорошо.
🧡 Артем Бондаренко поділився емоціями після перемоги в Лізі конференцій 🆚 «Брейдаблік».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 6, 2025
🎙 «Вийшли максимально налаштованими на матч, розуміли, що нам потрібно набирати очки»#ШахтарБрейдаблік | #Shakhtar #UECL pic.twitter.com/Y2STtcRrhG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Брэдли удивлен поведением Джервонты
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET