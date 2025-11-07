Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Забитый гол? Мы это отрабатывали на тренировках»
Лига конференций
07 ноября 2025, 02:57 | Обновлено 07 ноября 2025, 03:08
28
0

Артем БОНДАРЕНКО: «Забитый гол? Мы это отрабатывали на тренировках»

Хавбек Шахтера прокомментировал победу над Брейдабликом в матче ЛК

07 ноября 2025, 02:57 | Обновлено 07 ноября 2025, 03:08
28
0
Артем БОНДАРЕНКО: «Забитый гол? Мы это отрабатывали на тренировках»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко дал комментарий после победы над Брейдабликом (2:0) в матче 3-го тура Лиги конференций.

– Шахтер одержал уверенную победу в матче третьего тура Лиги конференций. Подытожь, пожалуйста, противостояние с Брейдабликом.

– Думаю, что в целом игра нам удавалась. Все, в принципе, было неплохо. Возможно, в последние 20 минут немного появился сумбур, немного расслабились. Но в целом мы счастливы, что смогли победить после Легии. Слава Богу, что так сложилось.

– После розыгрыша углового ты отметился фантастическим мячом. Вспомни тот эпизод, проанализируй свои мысли и действия в тот момент.

– Все произошло очень быстро. Мы вчера отрабатывали это на тренировке. Кстати, вчера выходило намного хуже. Но сегодня, слава Богу, все получилось. Егор отдал мне отличный пас, и оставалось забить – в стиле Дарио.

– А было ли у тебя предчувствие, что сегодня сможешь забить именно так? Может быть, тренерский штаб давал какие-то установки или особенно верил в тебя?

– Надеюсь, что верили. Но, честно говоря, это довольно сложный удар, поэтому верил, но не очень рассчитывал забить.

– Чувствовали ли вы сегодня, что соперник был ниже по уровню, чем Шахтер? И можно ли сказать, что преимущество было полностью за вами?

– При всем уважении к сопернику, я думаю, мы выше классом. Но если не будет правильного отношения, даже таких соперников будет сложно обыгрывать. Думаю, что сегодня мы проявили уважение к сопернику и вышли максимально настроенными. Мы понимали, что нужно набирать очки, тем более после матча с Легией. Поэтому слава Богу, что все так сложилось.

– Сейчас тренерский штаб проводит активную ротацию. Неизвестно, кто основной игрок, а кто нет. У Арды Турана нет такого разделения. Как это влияет на команду?

– Не знаю, что сказать. Никак не влияет. У него такие идеи. Он верит в 25 сильных игроков. Как он говорит: one team – one family (одна команда – одна семья). У него такой подход. Да, можно немного отдохнуть. Хотя, конечно, со стороны игрока хочется играть во всех матчах.

– После трех туров у Шахтера две победы и одно поражение в Лиге конференций. Как ты оцениваешь шансы команды дальше в группе?

– Думаю, что все должно быть хорошо.

По теме:
МИХАВКО: «Мы забили 5 мячей за тайм. Динамо не заслуживало такого хейта»
НАЗАРИНА: «В Шахтере постоянно есть ротация. Тренер доверяет каждому»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Артем Бондаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06 ноября 2025, 03:25 0
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»

Брэдли удивлен поведением Джервонты

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06 ноября 2025, 07:14 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Футбол | 06.11.2025, 21:40
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы
Футбол | 07.11.2025, 02:07
Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы
Кто лучший? Известна оценка Довбика за ассист в Лиге Европы
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Футбол | 06.11.2025, 07:44
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
Кроуфорд готов провести безумный бой за 200 миллионов долларов
05.11.2025, 02:02
Бокс
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
05.11.2025, 05:01 64
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем