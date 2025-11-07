Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 20:07
ФОТО. Динамо поздравило Бленуце с первым голом за команду

Румынский форвард забил в ворота боснийского Зриньски в Лиге конференций

ФК Динамо. Владислав Бленуце

Румынский нападающий Владислав Бленуце забил первый гол в составе Динамо.

Это произошло в матче 3-го тура основного этапа Лиги конференций против боснийского Зриньски (6:0) дебютный мяч забил румынский нападающий команды Владислав Бленуце.

Владислав появился на поле со скамейки запасных, выйдя на замену на 67-й минуте поединка вместо Эдуардо Герреро.

На 83-й минуте Бленуце установил окончательный результат встречи, забив шестой мяч в ворота Зриньски после стандартного положения – подачи с угловой отметки.

Динамо поздравило Бленуце с первым голом и пожелало дальнейших успехов.

ФОТО. Владислав Бленуце забил первый гол за Динамо

Відеоогляд матчу

Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Владислав Бленуце Динамо - Зриньски фото
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
