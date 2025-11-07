Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эспаньол
08.11.2025 22:00 - : -
Вильярреал
07 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 07 ноября 2025, 19:33
Эспаньйол – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 8 ноября в 22:00 по Киеву

ФК Вильярреал

В субботу, 8 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Эспаньолом» и «Вильярреалом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Эспаньол

Совершенно приличные результаты демонстрирует каталонская команда в текущем сезоне. После 11 туров «Эспаньол» имеет на счету 18 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 6 место турнирной таблицы. От топ-4 на данный момент коллектив отделяет 4 очка.

В Кубке Испании клуб победил «Атлетик Льейду» со счетом 1:2 и квалифицировался в 1/32 финала турнира.

Вильярреал

На национальной арене команда демонстрирует поистине прекрасные результаты. За 11 туров Ла Лиги команде удалось набрать 23 зачетных пункта, позволяющих ей занимать 3-е место турнирной таблицы. «Барселона» (2-е место) опережает «Вильярреал» всего на 2 балла, а лидер, «Реал», на 7 очков. В 1/64 Кубка Испании коллектив одолел «Сьюдад де Люсену» со счетом 6:0.

Однако в Лиге чемпионов клуб сам не свой. За 4 тура испанцы проиграли «Пафосу», «Манчестер Сити», «Тоттенгему» и сыграли вничью с «Ювентусом». С 1-м очком «Вильярреал» занимает 32-ю строчку таблицы турнира.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами тотальное преимущество имеет «Вильярреал». Команда победила в каждом из этих поединков с общим счетом 13:4.

Интересные факты

  • «Вильярреал» забил 22 гола в текущем сезоне чемпионата Испании – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Эспаньол» забивал первым в 4/5 последних играх.
  • В 8 выездных играх текущего сезона «Вильярреал» победил лишь трижды.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.6.

Эспаньол
8 ноября 2025 -
22:00
Вильярреал
Обе забьют 1.6 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
