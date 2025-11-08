Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вест Хэм
08.11.2025 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
Вест Хэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 8 ноября в 17:00 по Киеву

Вест Хэм – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

В субботу, 8 ноября состоится поединок 11-го тура чемпионата Англии между «Вест Хэмом» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вест Хэм

Совершенно неудачные выступления демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 10 игр Премьер-лиги лондонцы одерживали победу только дважды – против «Ноттингема» и «Ньюкасла», а также сыграли вничью с «Эвертоном». 7 набранных баллов позволяют «молотобойцам» занимать 18-ю строчку турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны на 3 очка.

Из Кубка английской лиги «Вест Хэм» вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Вулверхемптона».

Бернли

Для новичка чемпионата сезон также дается очень тяжело. После 10 туров Премьер-лиги «Бернли» имеет на счету 10 зачетных пунктов и занимает 17-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от того же «Вест Хема», открывающего зону вылета, составляет 3 очка.

В Кубке английской лиги «бордовые» выступили получше и дошли до 1/16 финала, однако там команда неожиданно проиграла «Кардиффу» из Первой лиги.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, клубы встречались между собой 6 раз. Трижды побеждал Вест Гэм, а еще 3 игры завершались вничью.

Интересные факты

  • «Вест Хэм» пропустил 21 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Вест Хэм» проиграл в 4/5 домашних поединков этого сезона.
  • «Бернли» в свою очередь ужасно выступает на выезде. Коллектив также проиграл 4/5 гостевых игр в этом сезоне.

Прогноз

Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.84.

Вест Хэм
8 ноября 2025 -
17:00
Бёрнли
Обе забьют 1.84
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
