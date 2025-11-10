Англия10 ноября 2025, 02:27 | Обновлено 10 ноября 2025, 03:11
11
0
Вест Хэм – Бернли – 3:2. Успех молотобойцев. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
10 ноября 2025, 02:27 | Обновлено 10 ноября 2025, 03:11
11
0
Вест Хэм принимал Бернли в матче 11-го тура АПЛ.
Молотобойцы одержали важную победу со счетом 3:2.
Премьер-лига. 11-й тур, 08 ноября 2025
Вест Хэм – Бернли – 3:2
Голы: Уилсон, 44, Соучек, 77, Уокер-Питерс, 87 – Флемминг, 35, Каллен, 90+7
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Джош Каллен (Бёрнли).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер-Питерс (Вест Хэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 ноября 2025, 03:11 0
Егор стал частью успешного матча «Брентфорда» против «Ньюкасла»
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 32
Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций
Футбол | 09.11.2025, 20:53
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Комментарии 0
Популярные новости
08.11.2025, 00:17
09.11.2025, 17:30 201
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
08.11.2025, 08:34 1
09.11.2025, 18:51 32
08.11.2025, 00:05 5