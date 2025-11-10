Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вест Хэм – Бернли – 3:2. Успех молотобойцев. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Вест Хэм
08.11.2025 17:00 – FT 3 : 2
Бёрнли
Англия
10 ноября 2025, 02:27 | Обновлено 10 ноября 2025, 03:11
Вест Хэм – Бернли – 3:2. Успех молотобойцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Вест Хэм принимал Бернли в матче 11-го тура АПЛ.

Молотобойцы одержали важную победу со счетом 3:2.

Премьер-лига. 11-й тур, 08 ноября 2025

Вест Хэм – Бернли – 3:2

Голы: Уилсон, 44, Соучек, 77, Уокер-Питерс, 87 – Флемминг, 35, Каллен, 90+7

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Джош Каллен (Бёрнли).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Уокер-Питерс (Вест Хэм).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Вест Хэм).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Зиан Флемминг (Бёрнли).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
