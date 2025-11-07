Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Волошин, Бауманн и Попов. Заявка сборной Украины U-19
07 ноября 2025, 18:34
Состав на матчи отбора Евро-2026

УАФ

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко назвал заявку команды на матчи отбора Евро-2026.

Украинская сборная с 12 по 18 ноября проведет три матча против хозяев Албании, а также Черногории и Словакии. Две лучшие команды группы, а также лучшая третья команда всех группы выйдут в следующий финальный раунд отбора.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Евгений Морозов («Цюрих», Швейцария), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Юрий Кокодиняк («Карпаты» Львов), Кирилл Дигтярь, Егор Шерстюк (оба – «Металлист» Харьков), Ярослав Милокост, Михаил Решетников, Никита Калюжный (все – «Шахтер» Донецк), Даниил Малов («Олимпия» Любляна, Словения), Константин Губенко («Динамо» Киев).

Полузащитники: Богдан Редушко («Динамо» Киев), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Владислав Тютюнов («Шахтер» Донецк), Александр Сорока («Гент», Бельгия), Александр Фещенко («Оболонь» Киев), Захар Бауманн («Норвич Сити», Англия), Богдан Оличенко («Бавария», Германия).

Нападающие: Богдан Попов («Эмполи», Италия), Ярослав Бойко («Валенсия», Испания), Дмитрий Богданов («Унион», Германия).

Евро-2026 (U-19). Квалификационный раунд. Группа 5

12.11.2025

Украина – Албания (Дуррес, 15:00)

15.11.2025

Украина – Черногория (Ррогожине, 13:00)

18.11.2025

Словакия – Украина (Ррогожине, 15:00)

сборная Украины по футболу U-19 чемпионат Европы по футболу U-19 Дмитрий Михайленко
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
