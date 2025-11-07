Кудровка сыграет против Колоса из Ковалевки в матче 12 тура Украинской Премьер-лиги. Игра состоится в столице на стадионе "Оболонь-Арена".

Василий Баранов и Руслан Костышин определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Команды выйдут на поле в максимально боевых складах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Кудровка – Колосс запланирован на пятницу, 7 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Кудровка находится на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Колосс занимает седьмую строчку с 16 баллами.

Кудровка и Колос определились со стартовыми составами на матч УПЛ