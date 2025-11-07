Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
07 ноября 2025, 14:04 | Обновлено 07 ноября 2025, 14:05
Экс-нападающий Шахтера: «Брейдаблик? Что-то похожее на поединок на сборах»

Руслан Фомин прокомментировал победу «горняков»

ФК Шахтер

Бывший футболист «Шахтера» и ряда других украинских клубов Руслан Фомин поделился впечатлениями от победы «горняков» над «Брейдабликом» (2:0) в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций.

– «Шахтер» играл против очень слабой команды. С первых минут стало ясно, когда и сколько забьют «горняки». Поэтому была задача обыграть соперника в щадящем режиме. А у «Брейдаблика» задача – не проиграть слишком крупно. Такие игры лишь обедняют футбол, делая его неинтересным. Согласны?

– Да, трудно комментировать такие матчи, где одна команда в три раза сильнее соперника. Нет смысла петь дифирамбы победителю и оценивать в целом игру. У «Шахтера» произошла ротация, девять игроков вышли на поле, которые не играли в старте против «Динамо». Пустые трибуны, тишина, явное преимущество одной команды, что-то подобное поединку на сборах. Хоть и легкая победа, но это победа, которая принесла дополнительные коэффициенты в копилку. Даже при ротации состава рисунок и структура игры у «Шахтера» не изменились. И это радует.

– Это вторая победа в Лиге конференций. В первой против «Абердина» 3:2 уровень шотландцев тоже вызывает большие вопросы.

– В Абердине была видимость хоть какой-то борьбы, полный стадион, горячая поддержка местных болельщиков, так что та победа немного ценнее. Впереди в Лиге конференций три матча не с самыми сильными соперниками, так что «Шахтер» должен побеждать в каждом. Но главная цель – золотые медали чемпионата.

Руслан Фомин Шахтер Донецк Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Лига конференций
Иван Чирко Источник: UA-Football
