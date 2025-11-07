Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КАБАЕВ: «Сработало многое из того, чему уделяли внимание на тренировках»
Лига конференций
07 ноября 2025, 13:23
81
0

КАБАЕВ: «Сработало многое из того, чему уделяли внимание на тренировках»

«Динамо» разгромило «Зриньски» в Лиге конференций

07 ноября 2025, 13:23
81
0
КАБАЕВ: «Сработало многое из того, чему уделяли внимание на тренировках»
Динамо Киев. Владислав Кабаев

Автор одного из забитых голов «Динамо» в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу команды (6:0):

– Мы довольны, что сегодня сработало многое из того, чему уделяли внимание в последнее время на тренировках. Это позитивный момент.

– Обсуждали ли вы с партнерами тот факт, что после победы над «Зриньски» «Динамо» вошло в число первых 24 команд в турнирной таблице Лиги конференций?

– Нет, половина команды еще тренируется на поле после матча, кто-то общается по телефону с родными, так что пока не обсуждали. Думаю, на таблицу сейчас никто смотреть не будет, заглянем в нее 18 декабря, когда сыграем последний матч Лиги конференций. Еще много работы впереди.

Владислав Кабаев Зриньски Мостар Динамо - Зриньски Динамо Киев Лига конференций
Иван Чирко Источник: ФК Динамо Киев
