КАБАЕВ: «Сработало многое из того, чему уделяли внимание на тренировках»

Автор одного из забитых голов «Динамо» в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски» Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу команды (6:0):

– Мы довольны, что сегодня сработало многое из того, чему уделяли внимание в последнее время на тренировках. Это позитивный момент.

– Обсуждали ли вы с партнерами тот факт, что после победы над «Зриньски» «Динамо» вошло в число первых 24 команд в турнирной таблице Лиги конференций?

– Нет, половина команды еще тренируется на поле после матча, кто-то общается по телефону с родными, так что пока не обсуждали. Думаю, на таблицу сейчас никто смотреть не будет, заглянем в нее 18 декабря, когда сыграем последний матч Лиги конференций. Еще много работы впереди.