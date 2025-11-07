Реал пропустит, Барселона – как минимум дважды. Прогнозы на 12 тур Ла Лиги

4 – столько очков набрали клубы Ла Лиги в матчах ЛЧ на этой неделе. На пятерых. Иронично, что единственную победу стране принес «Атлетико» – не тот, на кого традиционно «ставишь». «Барселона» лишь спасла ничью с «Брюгге» (3:3), а «Вильярреал» вообще с «Пафосом» не справился (0:1). Что не матч – то разочарование. И пока не понятна причина: слишком синхронно испанцы провалились. Страна рискует второй год подряд потерять как минимум одного представителя еще на этапе лиги ЛЧ. Второй год подряд может получиться так, что до раунда ПО доберутся только «Реал», «Барселона» и «Атлетико». Показательно: в стране никак не родится четвертый успешный клуб. Тот, который подстрахует топов в плохую для них неделю. В рейтинге УЕФА этого сезона Испания в топ-3, но только благодаря своим представителям в ЛЕ и ЛК. Если бы не они, была бы ниже не только Португалии, но и даже Кипра.

Исправиться представители страны в ЛЧ смогут лишь через несколько недель, а пока остается только тренироваться играть в футбол на слабых клубах Ла Лиги. Кто на ком будет отрываться и с какой успешностью? Спрогнозировал ниже.

07.11. Эльче – Реал Сосьедад, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.58

Давайте сразу разберемся с верхней планкой. «Эльче» забил суммарно 12 голов в 11 турах, так что он отнюдь не голевая машина. Он только-только поднялся из Сегунды, поэтому и не будет разрывать в ЛЛ. Тем более, в матчах против коллективов с составом под борьбу за место в ЛЕ, как у «Сосьедада». За 11 туров «Эльче» 3+ не забивал за 90 минут ни разу. Поэтому единственный вопрос такой: а отличится ли вообще? Должен. Смог в 4 из 5 домашних поединков сезона, а единственное исключение – матч с «Атлетиком» (0:0), который так-то в ЛЧ играет. «Сосьедад» имеет сильный состав, но в таблице находится недалеко от зоны вылета. А все потому, что не умеет как следует защищаться: за 11 туров не пропустил только один раз. Кстати, дома. В гостях – 16-матчевая серия с пропущенными. Тянется аж с 2024 года.

08.11. Жирона – Алавес, К2 забьет 1-2 гола, кф. 1.63

На прошлой неделе «Жирона» играла против брата-близнеца «Алавеса». Речь, конечно, о «Хетафе»: коллектив с таким же скромным составом, который так же пытается компенсировать отсутствие класса за счет самоотверженной игры без мяча. Сколько от него пропустила «Жирона»? Дважды (1:2). То есть подход против команды действенный. Может, потому что состав каталонцев – больше о техничных игроках, чем об атлетах. А может, все дело в ненадежности их защиты, которая записала на свой счет только 1 игру на ноль за 11 стартовых туров Примеры. «Алавес» в топ-8 и играет с командой из зоны вылета – обязан отличиться. В прошлом сезоне он забил пятерке аутсайдеров в 9 из 10 встреч сезона. Отличится и сейчас. Но только разок-другой: 3+ за тур в гостях он уже как 9 месяцев не забивает.

Лицензированный букмекер betking, входящий в состав King Group, является официальным беттинг-партнером ведущей футбольной лиги Испании — Ла Лиги — в Украине.

08.11. Севилья – Осасуна, Х2+ТБ1.5, кф. 2.25

Буду следовать тренду. 6 туров подряд «Севилья» либо выигрывает владение мячом + проигрывает матч, либо проигрывает владение + выигрывает поединок. Домашний матч с «Осасуной» – тот, где когда-то великая команда просто не сумеет отдать оппоненту мяч. Гости в топ-7 худших в выездных поединках сезона ЛЛ по владению круглым, а еще – в топ-3 с конца по ударам. Приедут в основном защищаться. Поэтому все будет как обычно при таком сценарии: «Севилья» создаст меньше в позиционных атаках, чем оппонент в быстрых на пространстве. «Осасуна» в сезоне много проигрывает, но почти всегда – клубам из топ-6. Против других – 1 неудачный матч из 6. «Севилье» в прошлом сезоне не уступила ни дома, ни в гостях. Что касается голов: будут благодаря местным. ТБ1.5 был пробит в 10 из 11 матчей «Севильи» в чемпионате, на ее арене – во всех.

08.11. Атлетико – Леванте, ТБ3, кф. 1.76

«Леванте» – развеселый новичок Ла Лиги. Клубы только что из Сегунды заходят в высший дивизион Испании без надежной обороны, поэтому нередко могут спастись от вылета только благодаря большому количеству забитых голов. «Леванте» знает эти правила игры, поэтому уже отличился 15 раз в 11 турах. Промолчал только дважды. Лучше всего выглядел тогда, когда атаковал свободное пространство, а в Мадриде такая возможность будет. Так что свой вклад в общий ТБ внесет. Однако, вероятно, меньший, чем «Атлетико». Столичные забили 23 гола за 8 домашних матчей сезона, в 7 из них – 2+, в половине – 3+. Они здесь даже до перерыва в среднем больше раза мяч в сетку отправляют. А сейчас – матч с новичком чемпионата, который регулярно по 2+ пропускает… «Атлетико» может забить много. «Леванте» будет атаковать немало, чтобы оставаться в игре как можно дольше.

08.11. Эспаньол – Вильярреал, ТМ3, кф. 1.62

Выше сыграли голы – здесь поставим на их отсутствие. В прошлом сезоне «Вильярреал» был в топе самых результативных команд Ла Лиги, но его желание играть в атаку много – миф. Просто приходится, когда защита ошибается так регулярно. В этом сезоне она более надежна – и голов сразу меньше. Да и тренер команды Марселино раньше в «Валенсии» имел одну из лучших в лиге именно защит. И если дома «Вильярреал» не так скуп на атаки, то в гостях в этом сезоне – более чем. В 5 из 7 матчей ЛЧ и ЛЛ отыграл через ТМ2.5, а ТБ3.5 пробил только один раз: когда ездил играть в Мадрид с «Реалом» (1:3). «Эспаньол» на старте сезона поражал смелым футболом в атаке, но сейчас провел 5 подряд поединков в Примере через ТМ3.5.

09.11. Атлетик – Овьедо, ИТБ1(1.5), кф. 1.76

С момента смены тренера «Овьедо» провел 4 поединка, в 3 из которых пропустил 2+ гола. Не победил ни разу, зато вылетел чуть ли не от любителей из КИ и наиграл на безумные 4.48 xGA против «Эспаньола» в чемпионате (0:2). То есть морального подъема не произошло. Как по мне, даже стало хуже: команда бросила защищаться. Теперь пытается больше атаковать. Для новичка лиги это критично. «Овьедо» пропустил во всех гостевых матчах сезона, в большинстве – 2+, в 4 из 5 чемпионата впервые – еще до перерыва. Эта оборона была ненадежной даже в дни, когда выходила на поле отбиваться. А теперь в матче с обменом атаками защитится от «Атлетика»? Маловероятно. Бильбао имеет проблемы, но дома проиграл только 4 из 25 последних матчей ЛЛ – на своем поле он крут. Против самого слабого оппонента сезона должен улучшить статистику.

09.11. Райо Вальекано – Реал Мадрид, Обе забьют и ТБ2.5, кф. 1.96

«Райо» – команда, которая играет в футбол. Владение мячом, комбинации, атаки – полный набор. Коллектив среди лучших по многим показателям работы с круглым. Поэтому будет претендовать на голы даже в матче с «Реалом». В прошлом сезоне эта команда с этим же тренером забила на домашнем поле в ворота всех коллективов испанской топ-4. В этом уже покусала здесь «Барселону» (1:1). «Реал» – сильный, но уже пропускал даже от скромных «Хетафе» и «Мальорки», поэтому забить ему более чем реально. Единственное: этого может не хватить. В ЛЛ мадридцы отличились в 11 из 11 случаев с Хаби, в 9 из них – парой+ голов. Без учета матчей с «Барселоной» и «Атлетико» победили в чемпионате 17 раз подряд. Так что на 1:1 игра не закончится, поэтому добавим еще гол сверху.

09.11. Райо Вальекано – Реал Мадрид, Угловые: ИТБ1(4.5), 1.95

Попробуем заиграть еще одно событие в этом матче. «Райо» собирает свои угловые не потому, что устраивает навалу на ворота соперников, а потому, что качественно доставляет мяч в чужую треть поля. Раз так, то сможет это делать даже против лидера лиги. Уже играл с «Барселоной» – и выполнил все 9 угловых. И это неудивительно, ведь ни одна команда ЛЛ не подает в среднем больше за домашний матч, чем «Райо» (8.25). Здесь он выполняет по 5+ всегда, а худший показатель за 11 туров для него – 4 угловых. То есть даже в плохие дни коллектив держит уровень по этому показателю. Как бы ни сложился матч с «Реалом», команда заработает немало корнеров. А если придется отыгрываться (что очень вероятно) – тем более. «Реал» уже допускал 5 на свои ворота даже от «Мальорки».

09.11. Валенсия – Бетис, Обе команды забьют, кф. 1.71

В прошлом сезоне «Бетис» победил только в 7 из 19 гостевых матчей Ла Лиги – так себе показатель для команды, претендующей на высокие позиции. Среди выигрышей большой процент – у аутсайдеров. Без них – только 4 в 13 гостевых турах. Короче, с выездным «Бетисом» можно играть, он не страшен. Еще и пропустил в 13 подряд гостевых матчах Примеры... «Валенсия» не впечатляет, но дома и не разочаровывает: забила в 4 из 5 поединков сезона на своем поле. Отличится и сейчас. Ну а гол «Бетиса» играть легко, ведь до сих пор команда отличалась во всех поединках сезона ЛЛ, кроме одного. В гостях без осечек. Еще и Антони в форме: 5 голевых действий за 3 тура. «Валенсия» в зоне вылета, поэтому столь серьезную атаку не сдержит.

09.11. Мальорка – Хетафе, К1 забьет 1-2 гола, кф. 1.63

«Хетафе» всегда играет прагматично, поэтому не пропускает по 3+. Например, в этом сезоне так много в свои ворота получил только дважды, оба случая – еще сентябрьские. Далее – отрезок из 6 туров, в которых «Хетафе» только 1 раз сыграл на ноль, но ни разу не пропустил 3+. Получать в свои ворота 1-2 мяча из-за низкого класса исполнителей – норма для него. Тем более в гостях: вне домашней арены «Хетафе» пропустил аж в 8 из 10 последних матчей Примеры. Пропустит и от «Мальорки». Хотя бы потому, что та забивала ему в каждой из 3 последних личных встреч. Кстати, местные отличились и в 4 из 4 крайних домашних матчей сезона, причем в каждом – аккурат одним голом. Свою норму обычно выполняют. Сделают это и в игре с «Хетафе».

09.11. Сельта – Барселона, Обе забьют 2+ голов, кф. 3.5

Попробуем рискнуть. «Сельта» – команда-праздник. Просто для понимания: на последний матч Ла Лиги вышла с тройкой нападающих в основе. А результат сделал атакующий латераль с 1+1 за тур и десятком голевых действий за прошлый сезон Примеры. Это о приоритетах и смелости. Когда играешь так, то голы – и забитые, и пропущенные – неизбежны. Поэтому в прошлом сезоне «Сельта» забила «Реалу» и «Барселоне» суммарно 8 мячей за 4 встречи в чемпионате, во всех – хотя бы гол, в 3 из 4 – по 2+. Целых 5 из них влетели в ворота именно каталонцев. То есть даже в год чемпионства и с Мартинесом в защите «Барселона» страдала от атаки этого оппонента. Представьте, как трудно ей будет сейчас. В прошлом сезоне сыграли 2:2 и 3:4, так что в этом вполне могут порадовать голами снова. «Барса» только после 3:3 с «Брюгге», а «Сельта» в ЛЛ и забивает, и пропускает аж 10 туров подряд. Шоу неизбежно.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.